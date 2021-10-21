Поцелуем Путина во все места, – Арахамия отчитал Рабиновича, который ездил в Кремль

Депутат Верховной Рады от пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович ездил в Москву. И там даже давал интервью пропагандистке Ольге Скабеевой.

Касаемо этого жесткую критику высказал глава парламентские фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Политики устроили перепалку в прямом эфире одного из украинских телеканалов.

Стоит знать Для борьбы с "российской терминологией": СНБО разработала специальный глоссарий

Рабинович и Арахамия поспорили о "поцелуе в одно место"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович поссорились в прямом телеэфире 20 октября.

Дело в том, что Рабинович буквально накануне, 19 октября, был в Москве.

Там он общался с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком.

И раздавал интервью российским пропагандистским СМИ.

В телестудии в Украине, после своего визита в Россию, Рабинович начал критиковать власть за законы и скандалы, вспомнил и "слугу" Галину Третьякову, которая позволила себе странные высказывания в сторону погибшего нардепа Антона Полякова.

А после этого Рабинович предложил "поцеловать Медведчука в одно место" – за газ по 175 долларов. Виктор Медведчук (кум Владимира Путина и председатель политсовета ОПЗЖ), напомним, сейчас под домашним арестом по делу о государственной измене.

Что предлагает этот политический союз? Говорит: "Давайте пойдем к Путину, поцелуем его во все места, возьмем газ по 100 долларов – и все, заживем хорошо". Вы отстали на 7 лет (очевидно, речь о войне на Донбассе, которая уже столько длится – 24 канал),

– эмоциональные прокомментировал все это Давид Арахамия.

К слову, в Верховной Раде визит Вадима Рабиновича в Москву планируют обсудить – как минимум на заседании регламентного комитета.