Байден решил идти на второй срок президентства: почему он затягивает с официальным объявлением

Джо Байден будет баллотироваться во второй срок президентства на выборах 2024 года. Однако он намеренно затягивает с официальным объявлением.

Советники Белого дома собираются принять окончательное решение о запуске предвыборной кампании президента Джо Байдена, даже несмотря на то, что потенциальный кандидат не спешит официально объявлять о своих планах на 2024 год. Об этом пишет NBC News, ссылаясь на собственные источники.

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Почему Байден откладывает с официальным решением

"Часть решений уже принята, но она возмущена давлением, которое заставляет объявить то, что он уже решил. Это разочаровывает, но это тоже очень похоже на Джо Байдена", – сказал собеседник телеканала.

Другой советник, ранее руководивший решениями по кандидатуре Байдена, сказал, что задержка с официальным объявлением также служит для того, чтобы "сохранить возможность" не баллотироваться.

В издании сообщают, что всякий раз, когда Байден публично говорил о своем участии в предстоящих выборах, он предостерег, что политические или личные обстоятельства могут измениться и повлиять на его решение.

Подготовка продолжается

Однако помощники утверждают, что не сомневаются в том, что Байден будет баллотироваться на второй срок, и что подготовка к этому уже ведется соответствующим образом.

При этом он опирается на одно из своих главных преимуществ в настоящее время – быть президентом, а не кандидатом.

Не имея серьезной основной оппозиции Байден может позволить себе роскошь начать свою финальную кампанию на собственных условиях, отмечает телеканал.

Байден четко дал понять, что намерен баллотироваться

Заместитель представителя Белого дома Эндрю Бейтс подтвердил намерение Байдена баллотироваться на второй срок.

"Президент Байден ясно дал понять, что он намерен баллотироваться, и он сосредоточен на том, чтобы завершить работу, которую он выполняет для американских семей: продолжать возвращать производство из-за рубежа, дальнейшее сокращение дефицита за счет того, чтобы богатые личные компании платили свою справедливую долю и за такие фундаментальные права, как свобода выбора", – сказал Бейтс.

По словам одного из источников, склонность Байдена медлить с официальным заявлением частично подпитывается спорами в рядах Республиканской партии, в частности нападками бывшего президента США Дональда Трампа на его основного оппонента на праймериз губернатора Флориды Рона Десантиса.

Байден еще не утвердил команду руководителей кампании, которая будет работать с его советниками в Белом доме, хотя собеседования уже состоялись, и потенциальным кандидатам было предложено пока "подождать", сообщил еще один источник.