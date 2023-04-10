Радники Білого дому збираються ухвалити остаточне рішення щодо запуску передвиборчої кампанії президента Джо Байдена, навіть попри те, що потенційний кандидат не поспішає офіційно оголошувати про свої плани на 2024 рік. Про це пише NBC News, посилаючи на власні джерела.

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Чому Байден відкладає з офіційним рішенням

"Частину рішень уже ухвалено, але він обурений тиском, який змушує оголосити те, що він уже вирішив. Це розчаровує, але це також дуже схоже на Джо Байдена", – сказав співрозмовник телеканалу.

Інший радник, який раніше керував рішеннями щодо кандидатури Байдена, сказав, що затримка з офіційним оголошенням також слугує для того, щоб "зберегти можливість" не балотуватися.

У виданні повідомляють, що щоразу, коли Байден публічно говорив про свою участь у майбутніх виборах, він застерігав, що політичні або особисті обставини можуть змінитися і вплинути на його рішення.

Підготовка триває

Однак помічники стверджують, що не мають жодних сумнівів у тому, що Байден балотуватиметься на другий термін, і що підготовка до цього вже ведеться відповідним чином.

При цьому він спирається на одну зі своїх головних переваг на цей час – бути президентом, а не кандидатом.

Не маючи серйозної основної опозиції, Байден може дозволити собі розкіш розпочати свою фінальну кампанію на власних умовах, зазначає телеканал.

Байден чітко дав зрозуміти, що має наміри балотуватися

Заступник речника Білого дому Ендрю Бейтс підтвердив намір Байдена балотуватися на другий термін.

"Президент Байден чітко дав зрозуміти, що він має намір балотуватися, і він зосереджений на тому, щоб завершити роботу, яку він виконує для американських сімей: продовжувати повертати виробництво з-за кордону, подальше скорочення дефіциту за рахунок того, щоб багаті особисті компанії платили свою справедливу частку, та за такі фундаментальні права, як свобода вибору", – сказав Бейтс.

За словами одного із джерел, схильність Байдена зволікати з офіційною заявою частково підживлюється суперечками у лавах Республіканської партії, зокрема, нападками колишнього президента США Дональда Трампа на його основного опонента на праймеріз губернатора Флориди Рона Десантіса.

Байден ще не затвердив команду керівників кампанії, яка працюватиме з його радниками в Білому домі, хоча співбесіди вже відбулися, і потенційним кандидатам було запропоновано поки що "зачекати", повідомило ще одне джерело.