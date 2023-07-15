Война дронов: почему БПЛА стали критически важными для украинских военных

В условиях полномасштабной войны беспилотники стали незаменимыми ассистентами украинских защитников. Их появление на фронте стало критически важным для ВСУ.

В эксклюзивном интервью 24 Канала командир отряда ударных БпЛА Илья Шполянский рассказал, почему дроны стали столь важны во время войны. Он подчеркнул, что еще никогда на войне так массово не использовали беспилотников.

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Мир недооценивает масштабы войны дронов

Шполянский рассказал, что отряд ударных БПЛА создал из команды, которую формировал в течение года. По его словам, за это время команда прошла разные подразделения и разработала собственные беспилотники, которые сейчас запускают в серийное производство.

В условиях полномасштабной войны Украина получает достаточно серьезный опыт в сфере аэроразведки. К слову, с 2015 года наша страна производит разведывательные дроны "Фурия" и "Аист", которые являются хорошими аппаратами тактического уровня, однако в разработке ударных дронов Украина существенно отстает.

Производство ударных БпЛА достаточно важно, ведь это один из способов закрыть потребность в эффективном поражении врага на поле боевых действий. Мы используем в беспилотниках как самодельные бомбы, напечатанные на 3D принтерах, так и советские боеприпасы, которые хоть и не слишком эффективны, но по некоторым номенклатурам их налицо более сотни тысяч единиц,

– отметил важность БпЛА Шполянский.

По его словам, сейчас на фронте разворачивается масштабная война беспилотников. Однако Шполянский считает, что "мир пока недооценил масштабы" использования дронов на поле боя. Кроме того, в ВСУ отметили, что дроны – колоссальная головная боль не только наших командиров, но и врага.

Шполянский объяснил, что сейчас развиваются не только БПЛА, но и наземные, надводные и подводные дроны. Поэтому командир отряда прогнозирует увеличение нанесения поражений и развертывание масштабов столкновений роботизированных систем по всем плоскостям ведения войны. Шполянский объясняет это тем, что процесс разработки и применения БПЛА на фронте достиг невероятной скорости. Кроме того, он считает своевременно разворачивать производство дронов, которые будут бороться с враждебными летательными аппаратами.

Никогда дроны не применяли так массово.

По мнению Шполянского, создание "Армии дронов" происходит не так быстро, как нужно. Он подчеркнул, что о потребностях фронта в дронах должны говорить на любом уровне, однако реальная поддержка – небольшая.

Никогда кроме полномасштабной фазы российско-украинской войны дроны не применяли так массово. Раньше это были отдельные подразделения спецназовцев, так сказать, элита из элит. Сейчас совсем другая ситуация. Мы говорим, что дроны должны выйти на уровни применения, например отделения БпЛА в каждой роте, взвода в каждом батальоне, рты в каждой бригаде и батальонов беспилотных систем на тактических направлениях,

– заявил Шполянский.

Военный считает, что ситуация может измениться тогда, когда в ВСУ будет создана комплексная концепция применения дронов, в том числе как отдельного рода войск. Шполянский подчеркнул, что пока нет конкретного учебника, который можно развернуть и увидеть инструкцию по использованию БпЛА. По мнению военного, это и плюс, потому что можно организовывать работу в зависимости от неотложных потребностей. Однако цена за это слишком высока – воины платят жизнью.

"Например, наша команда попала под вражеский обстрел, в результате которого был один легкий "трехсотый". Мы немедленно анализируем ситуацию, делаем выводы и меняем тактику применения БПЛА на более безопасную для наших пилотов, потому что за такие ошибки мы в прямом смысле платим кровь'ю", – рассказал командир.