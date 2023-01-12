Только развал России, – чеченцы против смены Путина на Патрушева

Не поддерживающие Кадырова чеченцы, которые наоборот поддерживают Украину против того, чтобы Патрушев сменил Путина. Только развал России будет означать победу Украины и обеспечит безопасность не только ей, но и мира.

Об этом 24 Каналу рассказал глава правительства Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев. А вместе с тем чеченские добровольцы мощно уничтожают оккупантов в Бахмуте.

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Патрушеву нельзя давать власть

Закаев отметил, что Украина не должна допустить диалога мира с кем-либо из окружения Путина, с теми, кто начал войну. И Путин, и Патрушев – архитекторы стратегии по отношению к Украине. Патрушев один из тех, кто разрабатывал эту стратегию вместе с КГБ еще в те времена, еще во времена Дудаева.

Когда Дудаев говорил о том, что будет и как будут развиваться события, он не был пророком. Он просто знал эту систему. Он знал, какая стратегия уже выработана. Когда он говорил, что Россия снова стала империей, псевдодемократическая Россия – это та же империя,

– заметил глава правительства Чеченской республики Ичкерия.

Он добавил, что мир тогда этого не услышал. Сегодня нельзя позволить Патрушеву или еще кому-то обмануть украинцев. Ничего в их политике не изменится.

Закаев о том, что чеченцы против смены Путина на Патрушева: смотрите видео

Безопасность будет гарантировать развал России

По словам главы правительства Чеченской республики Ичкерия, россиянам сейчас необходимо во что бы то ни стало сохраниться, как государственное образование в тех границах, которых они находятся. Для украинцев и людей доброй воли это не подходит. Той страны, которая начинала широкомасштабную войну против Украины 24 февраля 2022, в таком виде не должно быть.

"Лишь это будет окончательной победой и гарантией безопасности и для Украины, и для постсоветского, и для всего человечества", – подчеркнул Закаев.

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