Чехия не может передать Украине танки Leopard 2, потому что они нужны ей для собственной защиты

В СМИ появилась информация о том, что Чехия и Словакия хотят отказаться от танков Leopard 2 в пользу Украины. Однако в Чехии это отрицали.

Заявление сделал премьер-министр Чехии Петр Фиала. Он встретился в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцом.

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Ранее Чехия отправила советскую технику для Украины. Вместо этого она получила танки от Германии.

Мы отправили наши танки Т-72 в Украину, поэтому организовали поддержку со стороны Германии, чтобы обеспечить боеспособность нашей армии, – сказал Фиал о Leopard.

Кто поддерживает передачу танков для Украины

Издание ABC News рассказало, что на восьмой встрече "Рамштайн" 12 стран поддержали предоставление Украине танков Leopard. Публично об этом заявили в Польше и Финляндии. К ним готовы присоединиться Испания, Нидерланды и Дания.

Чтобы коалиция начала работу, необходимо разрешение на реэкспорт от Германии, поскольку именно она производила танки. Если Берлин примет положительное решение, то Украина получит около 100 Leopard.



Почему Украине нужны танки Leopard / Инфографика 24 Канала

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