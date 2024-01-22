Дело Мазепы: почему именно ГБР его расследует и почему просили именно 700 миллионов залога

Государственное бюро расследований рассматривает множество резонансных производств, в том числе и дело Игоря Мазепы. В ведомстве ответили на несколько часто задаваемых вопросов, возникавших у общества в связи с задержанием бизнесмена.

Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев во время брифинга рассказал, что ГБР расследует дело Игоря Мазепы с января 2022 года. По его словам, именно тогда им передали дело о завладении землями на территории Киевской области, которое разные органы досудебных расследований рассматривали еще с 2014 года.

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Почему именно ГБР взялось за дело

Задержание бизнесмена Игоря Мазепы при пробе пересечения границы повлекло за собой немалый резонанс. Среди часто задаваемых вопросов, возникающих у общества, почему это производство ведет именно Государственное бюро расследований. Директор досудебного органа объяснил это.

К схеме причастны должностные лица госгеокадастра и другие должностные лица, являющиеся субъектами расследований ГБР. Именно поэтому наш орган и расследует это производство,

– подчеркнул Сухачев.

В частности, одним из фигурантов также брат Игоря Мазепы. В то же время участников преступной группы гораздо больше. В конце ноября 2023 года правоохранители заявили о разоблачении и задержании участников преступной организации, завладевших более 7 гектарами земли, на которых расположены гидротехнические сооружения Киевской ГЭС.

По данным ГБР, в эту организацию входило почти два десятка фигурантов.

Почему сумма залога, которую требовали, была именно 700 миллионов

Среди часто задаваемых вопросов и то, почему следствие требовало залог именно в размере 700 миллионов гривен. В частности, это возмущало и самого фигуранта. В ГБР ответили на этот вопрос.

Размер залога определен органом досудебного расследования с учетом имущественного положения организатора преступной организации, полученных свидетельств о рисках укрывательства и возможности воздействия на других соучастников преступлений. При этом следует отметить, что это именно организатор преступления и его роль здесь ключевая,

– сказал Сухачев.

19 января суд избрал меру пресечения 4 фигурантам этого дела в виде содержания под стражей и с залогом в размере, который значительно меньше, чем тот, о котором ходатайствовали следователи.

Фигурантами являются преступники, а не фамилии

Одной из причин, почему это дело стало таким резонансным, стало то, что почти сразу начали появляться тезисы о том, что производство является проявлением преследования. В то же время директор Государственного бюро расследований не оставил без внимания и эти упреки. Он подчеркнул, что Украина – правовое государство и все имеют право на защиту, однако Бюро противодействует коррупции и разоблачает преступные схемы.

Нашими субъектами являются преступники, а не фамилии. Наши фигуранты – это граждане, нарушившие закон ради личной выгоды. Каждый имеет право на защиту, но нельзя подменять понятия,

– отметил Алексей Сухачев.

По его словам, нельзя прикрывать свои действия тезисами о преследовании бизнеса.

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