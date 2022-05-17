Почему для ударов по Львову оккупанты используют ракеты "Калибр": объяснение специалиста

"Калибр" – это ракеты, которые, среди прочих, использует Россия в войне против Украины. Они точнее остальных и их труднее сбить.

Однако ими почему-то стреляют только по Львову. Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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По его словам, если бы было желание уничтожить какой-то объект достаточно эффективно и быстро, и не стрелять по нему по 5 – 7 раз, для этого использовали бы наиболее высокоточное и эффективное оружие, а не старые советские ракеты (типа П-800 или Х-22 – они не могут похвастаться прицельностью).

Однако именно ими обстреливают Одесскую область. Вместе с тем, более точным "Калибром" били по объектам во Львовской области.

Дело в том, что именно ракеты "Калибр" у России есть в дефиците. Поэтому их и используют, чтобы уничтожить объект, например, во Львове,

– сказал Коваленко.

Он объяснил, что именно эти ракеты тяжело перехватывать нашим силам противовоздушной обороны. Поэтому россияне их экономят и перестраховываются. Так что это еще раз свидетельствует о нехватке оружия в российской армии.

Детали ракетного удара по Львовской области в ночь на 17 мая

Ночью 17 мая во Львовской области дважды объявляли воздушную тревогу. Взрывы раздались во время первой из них – около 00:25.

Характерные звуки слышали и в областном центре, однако, по информации Андрея Садового, ракетных атак по Львову не было.

В результате обстрела Львовщины в ночь на 17 мая пострадала Новояворовская община. Были повреждены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры – амбулатория, школа и детсад.

Человеческих жертв, к счастью, нет. Однако в некоторых частных домах на территории общины вылетели окна, а крыши и двери – побиты и иссечены обломками ракет.