"116 долларов за баррель": экономист объяснил, почему в Украине каждый день дорожает топливо

Постоянный рост цен на бензин и дизельное топливо в Украине вызван рекордными мировыми котировками нефти. Экономист Олег Пендзин предупредил о возможном новом скачке цен на топливо в преддверии выборов в США.

В эфире 24 Канала исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин пояснил, что украинский рынок полностью зависит от импорта из Европейского Союза из-за уничтожения Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Любая динамика цен в Европе мгновенно отражается на украинских АЗС.

Что происходит с мировыми ценами на нефть

По словам специалиста, ситуация в Европе зависит от мировых котировок сырья, которые достигли беспрецедентных отметок. В частности, цена на нефть марки Brent выросла до 116 долларов за баррель, а американская смесь WTI впервые превысила отметку в 100 долларов и котируется на уровне 103 доллара.

Сегодня цена на нефть марки Brent беспрецедентно высока – 116 долларов за баррель. При такой базе цена на нефтепродукты просто не может быть низкой,

– отметил Олег Пендзин.

Он добавил, что нынешняя цена на дизельное топливо в Украине формировалась еще при показателях 93–95 долларов за баррель. Именно поэтому накануне выборов в США стоит ожидать еще одного скачка стоимости нефтепродуктов.

Предел роста и риски для экономики

Комментируя возможный верхний предел подорожания, экономист отметил, что цена в 116 долларов является критической для больших стран-импортеров, таких как Китай. Дальнейший скачок цен грозит стагнацией всей мировой системы.

Предел – это стагнация мировой экономики, что приведет к объективному сокращению производства и падению цен, поскольку ресурс по такой стоимости просто не будут покупать. Отметки 130 – 150 долларов являются критическими, а страшилки о 200 долларах за баррель – абсолютно нереальны,

– подытожил эксперт.

По его словам, сейчас рынок находится в верхнем диапазоне максимальной цены, которую может выдержать экономика.

Ранее также сообщалось, что в Украине дорожают дизельное топливо и автогаз из-за задержек поставок и логистических трудностей на границах.