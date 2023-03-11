Почему ПВО иногда сложнее сбить дрон, чем ракету

В ночь на 9 марта Россия в очередной раз массированно атаковала Украину, запустив чуть ли не сотню ракет, в частности, гиперзвуковых. Также уничтожить украинцев страна-террористка пыталась и с помощью иранских "Шахидов".

Тогда защитникам Украины удалось сбить 4 из 8 вражеских БпЛА. Как неоднократно представители сил ПВО заявляли, иногда дроны сбить труднее, чем ракеты. В эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему это так, сообщает 24 Канал.

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Важный размер воздушной цели

Он подчеркнул, что условно так утверждать можно. Все – из-за размера воздушной цели.

Каждая цель имеет эффективную отражающую поверхность. Чем больше цель, тем лучше ее видно радиолокационно,

– сказал Юрий Игнат.

Спикер Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что есть разные типы БПЛА. И сложность в том, что они менее заметны, если сравнивать с ракетами. Взамен ракета – более скоростная.

Следовательно, сложность сбития воздушной цели зависит от условий и складывающейся обстановки.

"Шахиды" маскируют

Ранее Юрий Игнат также отмечал, что россияне во время атак маскируют свои БПЛА, чтобы их труднее было сбивать украинским силам ПВО. В частности, запускают их над руслом Днепра.

Противник использует и рельеф, и русла рек для того, чтобы быть малозаметным, – и ракеты, и "Шахиды", чтобы могли пролетать и достигать своих целей.

– отметил Юрий Игнат.

Однако эти методы российских захватчиков уже отработали украинские военные. Именно поэтому наше ПВО сбивает большинство иранских дронов, которые для атак используют противники.

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