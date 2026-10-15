Трусливый мир: эксперт объяснил, почему партнеры просят Киев не злить Трампа

Страны Евросоюза призывают Киев воздержаться от публичной критики Дональда Трампа, поскольку опасаются стать мишенью его давления и утратить контроль над ситуацией. В Брюсселе опасаются непредсказуемой реакции бывшего президента США, пытаясь избежать прямого противостояния с Белым домом.

Политический эксперт и доктор философии Андрей Городницкий объяснил в эфире 24 Канала, что на самом деле скрывается за позицией европейских чиновников и почему уступчивость наносит ущерб интересам Украины.

Городницкий о страхах Европы / смотрите видео

Почему Европа боится гнева Трампа?

По словам эксперта, опасения европейских столиц вызваны тем, что Трамп в случае недовольства будет атаковать партнеров Украины, а не сам Киев напрямую, ведь прямых рычагов воздействия не так много.

Трамп не может повлиять на Украину напрямую, потому что у нас с ним не так много взаимодействий. И он может влиять на Украину через партнеров. Поэтому, конечно, на кого он будет наезжать? Наезжать будет на партнеров, на немцев, на французов, на голландцев и так далее. И будет говорить им, чтобы они прекратили поддержку Украины, чтобы не инвестировали в Украину,

– подчеркнул Городницкий.

Он отметил, что европейцы не хотят публично признавать свое нежелание вступать в конфликт с американским политиком за счет прекращения помощи воюющей стране.

Они не хотят потом выходить публично и говорить: знаете, мы вынуждены прекратить поставлять вооружение стране, которая защищает свою жизнь от агрессора, убийцы, террориста, потому что нас об этом попросил Трамп. Поэтому они будут думать о себе и просить Зеленского не наезжать на Трампа. К сожалению, вот такой примитивный и трусливый мир,

– констатировал эксперт.

Как Украине завоевать настоящую субъектность?

Городницкий подчеркивает, что политика уступок и попыток понравиться Дональду Трампу полностью исчерпала себя. За полтора года попыток задобрить политика Киев не получил никаких уступок, поэтому переход к прямолинейной публичной риторике стал необходимостью.

Мы пытались быть очень мягкими, пытались дарить подарки, подходить по-разному, постоянно закрывать уши руками, когда Трамп щебечет о диктаторе Зеленском. Но это не работает. Трамп продвигает свою линию за счет Украины. Мы должны выбраться из этой ямы и показать, что мы действительно страна, которая является субъектом, которая может диктовать условия, в том числе и Дональду Трампу,

– подчеркнул аналитик.

Эксперт добавил, что Украине следует опираться на собственные национальные интересы и быть эгоистичной в борьбе за выживание, а не играть по навязанным правилам.

"Им выгодно, чтобы Украина была слабой, чтобы у нас не было права голоса и чтобы мы своей большой армией не диктовали им условия. Но у нас есть козыри, чтобы спорить с Трампом и публично выражать свою позицию. Мы устали подлизываться", – подытожил эксперт.

Что известно об отношениях Киева и партнеров на фоне заявлений Трампа?