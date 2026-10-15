Політичний експерт та доктор філософії Андрій Городницький пояснив в ефірі 24 Каналу, що насправді криється за позицією європейських посадовців та чому поступливість шкодить інтересам України.

Городницький про страхи Европи / дивіться відео

Чому Європа боїться гніву Трампа?

За словами експерта, острах європейських столиць спричинений тим, що Трамп у разі невдоволення атакуватиме партнерів України, а не сам Київ напряму, адже прямих важелів взаємодії не так багато.

Трамп не може вплинути на Україну безпосередньо, тому що в нас з ним не так багато взаємодій. І він може впливати на Україну через партнерів. Тому, звичайно, на кого він буде наїжджати? Наїжджати буде на партнерів, на німців, на французів, на нідерландців і так далі. І буде розказувати їм, щоб вони припиняли підтримку України, щоб не інвестували в Україну,

– підкреслив Городницький.

Він зауважив, що європейці не хочуть публічно визнавати власне небажання конфліктувати з американським політиком за рахунок зупинки допомоги державі, що воює.

Вони не хочуть потім виходити публічно та казати: знаєте, ми вимушені припинити постачати озброєння країні, яка захищає своє життя проти агресора, вбивці, терориста, бо нас попросив Трамп. Тому вони будуть думати про себе та просити Зеленського не наїжджати на Трампа. На жаль, отакий примітивний боягузливий світ,

– констатував експерт.

Як Україні вибороти справжню суб'єктність?

Городницький наголошує, що політика поступок та спроб сподобатися Дональду Трампу себе повністю вичерпала. За півтора року спроб задобрити політика Київ не отримав поступок, тому перехід до прямолінійної публічної риторики став необхідністю.

Ми спробували бути дуже м'якими, спробували дарувати подарунки, підходити різними методами, постійно закривати вуха руками, коли Трамп щебече про диктатора Зеленського. Але це не працює. Трамп гне свою лінію коштом України. Ми маємо вийти з цієї ями та показати, що ми дійсно країна, яка є суб'єктною, яка може диктувати умови, зокрема й Дональду Трампу,

– наголосив аналітик.

Експерт додав, що Україні слід спиратися на власні національні інтереси та бути егоїстичною у боротьбі за виживання, а не грати за нав'язаними правилами.

"Вони зацікавлені, щоб Україна була слабкою, щоб ми не мали права голосу і своєю великою армією часом їм не диктували умови. Але ми маємо карти, щоб сперечатися з Трампом і публічно висловлювати позицію. Ми втомилися підлизуватися", – підсумував експерт.

Що відомо про взаємини Києва та партнерів на тлі заяв Трампа?