Чистка продолжается: разведка Британии объяснила, почему Герасимов увольняет способных генералов

В российском руководстве снова возникли разногласия. Новый командующий российскими войсками в Украине Валерий Герасимов уволил одного из ключевых оперативных российских командиров.

Об этом говорится в ежедневном отчете Минобороны Великобритании. Отмечают, что генерал-полковник Михаил Теплинский, вероятно, был уволен с должности одного из ключевых оперативных командующих России в Украине.

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Почему Герасимов уволил одного из ключевых генералов

Как отмечает британская разведка, Теплинский был офицером, отвечавшим за относительно успешный вывод российских войск из западных районов Днепра в ноябре 2022 года. Тогда он получил похвалу в России как способный и прагматичный командир.

Однако сейчас остается непонятным, сохраняет ли Теплинский свои дополнительные полномочия в должности командующего воздушно-десантными войсками России.

В Минобороны Британии предполагают, что его отставке способствовали дебаты по поставленным перед ВДВ задачам: их часто использовали для удержания наземных позиций, что обычно должна была делать механизированная пехота.

Увольнение Теплинского, вероятно, является еще одним симптомом продолжающихся разногласий в высшем руководстве российской операции, поскольку генерал Валерий Герасимов пытается навязать свой личный авторитет в этой кампании,

– говорится в отчете британской разведки.

Как изменится тактика оккупантов: объяснение разведки

Украинская разведка уже отметила некоторые изменения в рядах оккупантов. Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий рассказал о почерке Герасимова, который делает ставку на десантников. В частности, украинская разведка видит, как сейчас перемещаются и куда перегруппируются подразделения воздушно-десантных войск России.

Он отметил, что в разведке ожидают, что после назначения Герасимова россияне будут более активно применять воздушно-десантные войска.

По словам Скибицкого, в дальнейшем будут активны боевые действия в Луганской и Донецкой областях.