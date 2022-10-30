Если даже Германия захочет поставлять Украине танки, то их не будет в значительном количестве. Об этом для 24 каналу рассказал Олег Катков – военный аналитик, журналист Defense Express.

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"Банальная ситуация – на весь Бундесвер 250 танков Leopard 2. Представим, что они передали 10%. Это 25 танков. И сказать, что это огромная поставка в размере даже одного танкового батальона, крайне сложно", – отметил военный аналитик.

В мире дефицит вооружения

Катков рассказал, что Leopard очень хороший танк – он более чем современный, но все зависит от модернизации. По словам эксперта, был случай с Leopard 2A4, который Испания хотела передать, а затем оказалось, что один из танков был 20 лет на консервации и несет большую угрозу для экипажа, чем для врага.

На мой взгляд, единственным реальным источником бронетехники, если мы говорим о танках, являются США. Эта страна может позволить себе передать сотни единиц в течение года. У них есть танки в запасе и развернута действующая система, которая занимается восстановлением и модернизацией,

– сказал Катков.

Он добавил, что другая тема – это, сколько танков вообще могут отправить. У Украины есть ориентир. Например, США обязались передать для Польши 120 Abrams.

"Мы снова не говорим о тысячах этих машин. Опираемся исключительно на то, что в мире есть определенный дефицит вооружения", – подчеркнул Катков.

Обратите внимание – Катков о поставках танков в Украину: смотрите видео

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