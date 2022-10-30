Якщо навіть Німеччина захоче постачати Україні танки, то їх не буде значна кількість. Про це для 24 каналу розповів Олег Катков – військовий аналітик, журналіст Defense Express.

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"Банальна ситуація – на весь Бундесвер 250 танків Leopard 2. Уявімо, що вони передали 10%. Це 25 танків. І сказати, що це величезне постачання у розмірі навіть одного танкового батальйону, вкрай складно", – зазначив військовий аналітик.

У світі дефіцит озброєння

Катков розповів, що Leopard дуже гарний танк – він більш ніж сучасний, але все залежить від модернізації. За словами експерта був випадок з Leopard 2A4, який Іспанія хотіла передати, а потім виявилось, що один з танків був 20 років на консервації й несе більшу загрозу для екіпажу, ніж для ворога.

На мій погляд, єдиним реальним джерелом бронетехніки, якщо ми говоримо про танки, є США. Ця країна може собі дозволити передати сотні одиниць впродовж року. У них є танки в запасі й розгорнута чинна система, яка займається відновленням і модернізацією, – сказав Катков.

Він додав, що інша тема – це скільки танків взагалі можуть відправити. Україна має орієнтир. Наприклад, США взяли на себе зобов'язання передати для Польщі 120 Abrams.

"Ми знову не говоримо про тисячі цих машин. Спираємось виключно на те, що у світі є певний дефіцит озброєння", – наголосив Катков.

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