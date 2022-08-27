Это самый удобный вариант, – политолог объяснил позицию Шольца относительно дальнобойного оружия Украины

Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине оружие, из которого можно обстрелять россию. Такой принцип якобы утвердил Джо Байден. Это очень удобная позиция для Шольца, которую всегда можно изменить.

Об этом 24 каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. По его словам, сама формулировка "оружие, которое не достанет до россии" – очень интересна. Ведь и автомат Калашникова, если человек будет стоять у границы, уже сможет достать до территории оккупантов.

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По его мнению, когда станет ясно, что Украина окончательно побеждает в войне, Шольц всегда сможет изменить позицию и сказать, что их неправильно поняли.

Кроме того, в затягивании военной помощи от Германии есть определенное логическое объяснение. За последние 10 лет у них настолько ухудшилась ситуация с армией, что они буквально не могут передавать много разного оружия для Украины.

Почему в Европе призывают Украину пойти на переговоры с россией

Недавно левое крыло партии Шольца обнародовало письмо с призывом прекратить предоставление Украине тяжелого вооружения и как можно быстрее организовать мирные переговоры. А посредником нужно поставить Китай.

По словам Краева, уже почти сентябрь – последний этап, когда можно приготовиться к отопительному сезону. Кроме того, именно в это время Европа должна реализовывать 7 пакет санкций и уже думать над принятием 8. А еще нужно набивать собственные хранилища нефтегазовыми ресурсами.

Именно сейчас Кремль активизировал ультраправые и ультралевые партии, десятилетиями получавшие деньги из России. россияне хотят хоть как-то еще заработать на отопительном сезоне.

У россии остается последняя возможность заработать хоть немного на этом отопительном сезоне. Потому что последние 2 месяца Россия ежедневно выжигает, если не ошибаюсь, до 10-15 миллионов долларов, ведь не может поставлять газ в Европу. Сейчас крайние левые и крайние правые, всегда финансируемые россией, начинают хором говорить, что войну надо заканчивать. А на каких условиях – им все равно,

– отметил Краев.

К счастью, сейчас поддержка Украины зависит от общественной поддержки. А даже в Германии 61% граждан поддерживают предоставление большей помощи Украине. Во Франции этот показатель – 64%, в Британии и США – более 85%.

"Нас спасает то, что в Европе настоящая демократия. Если политик хочет удержаться, ему нужно прислушаться не к спонсору, а к избирателю, – подчеркнул Краев.

Краев о позиции Германии по оружию для Украины: смотрите видео

Напомним, 25 августа Олаф Шольц посетил украинских военных, обучающихся в Германии на зенитных самоходных артиллерийских установках Gepard. Он отметил, что Украина имеет право защищать свою страну, целостность, независимость и суверенитет и пообещал, что будет продолжать оказывать военную помощь.