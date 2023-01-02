Германия не будет действовать самостоятельно по делу отправки танков Украине

Федеральное правительство Германии отказывается поставлять Украину танки Leopard. Это могут делать только вместе с другими странами-членами НАТО.

Об этом сказал член Социал-демократической партии Германии Михаэль Мюллер.

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"Это, безусловно, будет оставаться в нашей внешнеполитической линии, чтобы не было непродуманных сольных усилий. Такое вооружение можем поставляться только в координации с нашими партнерами по НАТО", – сказал политик.

Кто еще имеет подобные танки

По словам Мюллера, такие страны, как США и Франция, тоже имеют системы, подобные танку Leopard. Однако политик отметил, что они не предлагают эти танки для Украины.

Германия хочет безусловно и дальше избегать того, чтобы альянс стал стороной войны, – сказал Мюллер.

Он заверил, что Германия поддерживает Украину самым современным оружием и будет делать это до тех пор, пока это будет необходимо.

Заявление Шольца

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц уже заявлял в интервью изданию Bild am Sonntag об отказе самостоятельно поставлять танки Leopard. Он сказал, что Германия будет придерживаться принципа в снабжении оружием – "все или никто".

"Я быстро принимаю свои решения и координирую их с нашими союзниками. Но я с подозрением отношусь к поспешным и односторонним действиям Германии", – отметил Шольц.

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