Почему теперь из Беларуси не взлетают самолеты и дроны: объяснение Наева

Пока практически не фиксируют взлетов российской авиации и дронов с территории Беларуси, потому что страна ограничила военное сотрудничество с Россией.

Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев. Он отметил, что Украина отслеживает заявления Генштаба Белоруссии и отмечает некоторое изменение в риторике.

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Не летают потому, что после неудачного вторжения армии России с территории Беларуси, последующих неудач на нашем Востоке и Юге руководство Беларуси ограничило свое сотрудничество с Россией до поставки вооружения, боеприпасов, а также предоставления полигонов для подготовки мобилизованных,

– сказал Наев.

Наев добавил, что смена риторики официальной Белоруссии связана с отсутствием успехов России в войне с Украиной и соответствующей консолидацией западного мира.

Россия все еще держит свою авиацию в Беларуси

При этом на территории Беларуси все еще остается 13 самолетов:

8 единиц Су-34

3 единицы Су-30СМ

2 единицы Су-24МР

А также 12 вертолетов Ми-8, Ми-24, Ми-28Н воздушно-космических сил России.

Участие Беларуси в войне против Украины: главное