Почему изменился Шольц: Давидюк оценил поведение канцлера Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц снова изменился. От политика, говорившего правильные вещи, он снова превратился в путиниста.

Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Николай Давидюк. Канцлер Германии Шольц также назвал условие передачи Украине Leopard 2.

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Шольц снова изменился

Давидюк рассказал, что Шольц сейчас перегибает. Последние 3 месяца он был порядочным человеком, а теперь изменился. А вот с Бербок надо последовать примеру, она объективнее сильнее, даже в Харькове была. Шольц же, похоже, или со Шредером перепил, потому что снова стал путинистом.

Суперполитик, каким был Шольц всю осень, в 2023 году меняется, и лидер Шольц исчезает. Снова он начинает подыгрывать Путину и говорить, что не все так однозначно и танки он не даст. Разумеется, был разговор с кем-то из россиян, мол, если танки переходят, то это объявление войны Германии,

– отметил политолог.

Он добавил, что Шольцу нужно больше общаться с ВСУ, тогда он зарядится положительным настроением, победой. Даже те, кто донатят ВСУ, заряжаются. Потому половину своей зарплаты в евро Шольц мог бы отдавать ВСУ. Ему нельзя, чтобы в его возрасте дрожали колени, потому что тогда будут проблемы с суставами.

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Оружие будет и будет контрнаступление ВСУ

По словам политолога, мы получим все необходимое оружие и приступим к контрнаступлению. Интересно то, что ни россияне, ни даже наши партнеры не знают, где мы будем наступать. Следует отметить, что встреча Залужного с Милли – вот это было сильно, поэтому оружие, танки будут и без Шольца.

"Мы очень благодарная страна, но в бою мы получили больше танков, чем Шольц обещает дать. Наша армия растет, мы делаем оружие, вытаскиваем его из поля боя, и дипломатически тоже это оружие вернем. Надо больше слушать Бербок, чем Шольца, но надо и Шольца дожимать, потому что оружие нужно", – заметил Давидюк.

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