В Финляндии четко объяснили, почему ядерное оружие не гарантирует России победу над Украиной

То, что у России есть ядерное оружие, вовсе не означает, что она должна выиграть войну против Украины. История учит, что ядерные страны тоже терпят поражение в войнах.

Путина не спасет наличие ядерных боеголовок

Так, глава МИД Финляндии Пекка Гаависто признал, что у России действительно есть мощный ядерный потенциал, но в прошлом ядерные страны уже проигрывали войны странам, у которых нет подобного оружия.

Внимание Путин повторил гитлеровское 1 сентября 1939 года и имеет две маниакальные цели.

Достаточно вспомнить ту же Вьетнамскую войну. Ядерное государство не всегда говорит последнее слово в конфликте,

– отметил Гаависто.

Более того, война в Украине отличается от тех, которые были раньше, поскольку Украину поддерживают западные страны, которые также на своем вооружении имеют ядерное оружие.

Пока будет ядерное оружие, будет угроза

Гаависто подчеркнул, что угроза ядерной войны будет существовать, пока в мире будет существовать ядерное оружие.

Конечно, государства обладают ядерными доктринами и воздерживаются от использования ядерных мощностей, но мы не можем исключить ядерную войну. И это одна из важных задач человечества – пытаться избежать ядерной эскалации, ведь в ядерной войне победителей не будет.

– добавил глава МИД Финляндии.

Актуально о ядерном шантаже России

Россия в одностороннем порядке перенесла встречу с США по контролю над ядерным оружием.

К слову, в Минобороны Украины считают, что даже если Россия предпримет безумный шаг и применит ядерное оружие – это не остановит борьбу украинского народа.

В настоящее время ядерные угрозы от Кремля немного затихли, но еще в начале месяца путинские приспешники были щедры в своих угрожающих заявлениях.

Так, российский МИД 2 ноября выступил с заявлением под названием "Заявление Российской Федерации о предотвращении ядерной войны". О вероятности использования ядерного оружия говорили много, хотя не всегда прямым текстом.

Перед этим Дмитрий Медведев выразил мнение, что такой "агрессией" в Москве могут считать возвращение Украиной под свой контроль оккупированных Россией территорий.

Когда ратифицируют протокол о вступлении Финляндии в НАТО, страна позволит Альянсу разместить ядерное оружие на границе с Россией.

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