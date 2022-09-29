Неприятные сигналы для россии: почему население Казахстана активно поддерживает Украину

Десятки тысяч жителей россии убегают от мобилизации в другие страны, в том числе в Казахстан. Однако казахи не слишком приветливо встречают беглых россиян.

Более того, в войне России против Украины жители Казахстана стали на сторону украинцев . Об этом 24 каналу рассказал главный консультант национального Института стратегических исследований Иван Усс.

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Почему казахи поддерживают Украину

Как рассказал Усс, во время недавней командировки в Анкару ему пришлось пообщаться с представителями научных и аналитических кругов Турции.

В Турции были удивлены позицией Казахстана. Там думали, что поскольку Казахстан входит в ОДКБ, значит, казахи поддерживают Россию. Однако население Казахстана поддерживает не Россию, а Украину,

– сказал аналитик.

По его словам, такая позиция казахов связана с угрозой, которую представляет Россия для их страны.

"Вполне возможно, что после Украины россия захочет отобрать северную часть Казахстана . В стране это прекрасно понимают. Россия очень многое об этом говорит", - отметил Усс.

Чем россияне-беглецы угрожают Казахстану

Как отметил аналитик, беглецы от мобилизации, массово выезжающие из России в Казахстан, могут представлять угрозу безопасности этой страны.

Граждане россии, бежавшие в Казахстан в феврале – марте, не поддерживали действия своей страны, то есть политически против россии. Убегающие сейчас в принципе поддерживают политику кремля. Это большой риск,

– подчеркнул Усс.

Он добавил, что главная задача для системы безопасности Казахстана – не допустить политических заявлений от убегающих от мобилизации граждан России.

Неприятные сигналы для россии

По словам аналитика, ситуация разворачивается неприятным для путина образом еще и потому, что Казахстан входит в сферу влияния Китая. Как отметил Усс, недавно от Пекина прозвучали 2 важных заявления.

Китай пообещал поддерживать защиту суверенитета и территориальной целостности Казахстана .

. Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой подтвердил уважение Китаем суверенитета и территориальной целостности Украины .

Главный консультант Национального Института стратегических исследований считает, что это тревожные известия для москвы.

Это очень неприятные для России сигналы. Ведь до начала войны в Украине в России заявляли, что их союзниками являются Китай и Индия. А сейчас Индия уже против москвы. Китай пока еще остается с россией. Но все больше намеков на то, что скоро китайцы не захотят быть в одной лодке с россиянами.

– подчеркнул Усс.

Иван Усс рассказал о намерениях россии в Казахстане: смотрите видео

Ситуация в Казахстане: коротко