Об этом 18 октября сообщили в Киевводоканале. В пиковые часы потребления прогнозируют повышение мутности водопроводной воды.

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"Особенно это касается Шевченковского, Соломенского и Святошинского районов", – отметили в Киевводоканале.

Совет для киевлян

Из-за ухудшения качества воды жителей столицы просят не использовать водопроводную воду в качестве питьевой. Она подходит для санитарно-гигиенических нужд.

По прогнозам специалистов, утром 19 октября ситуация должна стабилизироваться, и все показатели качества воды придут в норму,

– отметили в водоканале.

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