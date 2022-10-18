Об этом 18 октября сообщили в Киевводоканале. В пиковые часы потребления прогнозируют повышение мутности водопроводной воды.
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"Особенно это касается Шевченковского, Соломенского и Святошинского районов", – отметили в Киевводоканале.
Совет для киевлян
Из-за ухудшения качества воды жителей столицы просят не использовать водопроводную воду в качестве питьевой. Она подходит для санитарно-гигиенических нужд.
По прогнозам специалистов, утром 19 октября ситуация должна стабилизироваться, и все показатели качества воды придут в норму,
– отметили в водоканале.
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Что происходит в столице: последние новости
- Утром 18 октября российские оккупанты ударили по критической инфраструктуре Киева. Часть города осталась без воды и света.
- Под завалами спасатели обнаружили тела трех человек. Они являлись работниками одного из объектов критической инфраструктуры.
- Столица 17 октября страдала от атаки иранскими дронами-камикадзе. Один из беспилотников врезался в здание Шевченковского района. Там погибли 5 человек.