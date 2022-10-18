Про це 18 жовтня повідомили у Київводоканалі. Зазначили, що у пікові години споживання підвищиться каламутність водопровідної води.
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"Особливо це стосується Шевченківського, Солом'янського та Святошинського районів", – наголосили у Київводоканалі.
Порада для киян
Через погіршення якості води мешканців столиці просять не вживати водопровідну воду як питну. Вона підходить для санітарно-гігієнічних потреб.
За прогнозами фахівців вранці 19 жовтня ситуація має стабілізуватись, і всі показники якості води прийдуть у норму, – зазначили у водоканалі.
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Що відбувається у столиці: останні новини
- Вранці 18 жовтня російські окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Києва. Частина міста залишилася без води та світла.
- Під завалами рятувальники знайшли тіла трьох людей. Вони були працівниками одного з об'єктів критичної інфраструктури.
- Столиця 17 жовтня потерпала від атаки іранськими дронами-камікадзе. Один з безпілотників врізався у будинок Шевченківського району. Там загинули 5 людей.