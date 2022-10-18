Про це 18 жовтня повідомили у Київводоканалі. Зазначили, що у пікові години споживання підвищиться каламутність водопровідної води.

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"Особливо це стосується Шевченківського, Солом'янського та Святошинського районів", – наголосили у Київводоканалі.

Порада для киян

Через погіршення якості води мешканців столиці просять не вживати водопровідну воду як питну. Вона підходить для санітарно-гігієнічних потреб.

За прогнозами фахівців вранці 19 жовтня ситуація має стабілізуватись, і всі показники якості води прийдуть у норму, – зазначили у водоканалі.

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