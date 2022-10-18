Завдяки оперативній роботі енергетиків та комунальників вдалося відновити електропостачання для 83 тисяч родин у житловому масиві на Троєщині. Над відновленням працювали 35 спеціалістів.

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Енергетики підключили резервні системи живлення

Спеціалісти провели технічні роботи, у результаті яких знеструмлені райони столиці під'єднали до енергомережі за резервною схемою живлення на час відновлення зруйнованого інфраструктурного об'єкту.

Тому енергетики просять громадян не перенавантажувати мережу та вмикати енергоємні прилади по черзі.

У зв’язку зі збільшенням навантаження, просимо клієнтів розумно споживати електроенергію та не перенавантажувати електромережі – вмикати енергоємні прилади по черзі,

– наголосили в ДТЕК.

Водночас енергетична компанія YASNO закликала громадян надалі обмежувати споживання електроенергії у пікові години – з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. Також окремо звернулися і до представників бізнесу із закликом обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів та торгових центрів.

Удар по енергооб'єкту в Києві

Не маючи успіхів на фронті Росія вирішила посилити терор проти цивільного населення і збільшила кількість ракетних обстрілів й атак за допомогою дронів-камікадзе.

Уранці 18 жовтня росіяни завдали ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури у Деснянському районі, після чого на Лівому березі столиці почало зникати світло та вода. Троє співробітників енергетичного об'єкту, на жаль, загинули.

Крім того, Росія атакувала енергетичні об'єкти в Житомирі та Дніпрі. В "Укргенерго" запевнили, що наразі віялових відключень не буде, однак радник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко попередив, що такий варіант, на жаль, можливий у майбутньому.

Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку масованих обстрілів 10 жовтня Росія зруйнувала 30% енергетичних об'єктів України.

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