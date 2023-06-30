Враг не может постоянно наносить удары высокоточным оружием, – Игнат объяснил уменьшение атак
Ночью 30 июня противник в очередной раз атаковал территорию Украины. Однако на этот раз оккупанты применили меньше воздушных целей, чем обычно.
Это в эфире телемарафона прокомментировал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, захватчики не могут позволить себе постоянно наносить удары высокоточным и дальнобойным оружием, передает 24 Канал.
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Как ВСУ способствуют уменьшению атак
Игнат объяснил, что россияне довольно часто используют ракеты С-300, которые не могут лететь далеко, но все же достигают прифронтовых городов.
И эта ночь не исключение. 4 ракеты в направлении Запорожья. Были определенные объекты там атакованы,
– сказал спикер.
Кроме того, он подчеркнул, что наиболее эффективным методом борьбы с массированными ракетными атаками является уничтожение пусковых установок. Поскольку наши воины-артиллеристы систематически их ликвидируют, массированных атак становится все меньше.
Что известно о ночной атаке на Украину
- Около полуночи в ряде областей объявили воздушную тревогу. Уже в два часа ночи Виталий Ким сообщил, что над Николаевщиной сбили "Шахед", его обломки упали на территории города. Начался пожар.
- В 2:34 Ким отметил, что обошлось без жертв. Загорелось 20 квадратных метров травы и крыша жилого дома. К счастью, пламя удалось ликвидировать уже.
- В то же время в Запорожье также слышали взрывы. Россияне атаковали область ракетами С-300. Около 3 ночи был отбой воздушной тревоги.
- Оккупанты выпустили 13 иранских дронов-камикадзе и 4 ракеты с С-300. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 10 ударных дронов.