В России очень испугались израильской операции против Ирана: что больше всего ужасает Кремль

События на Ближнем Востоке заставляют Кремль нервничать. В Москве опасаются, что сценарий военного давления, который сломал иранскую "неуязвимость", может повториться и для России.

Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в эфире 24 канала отметил, что в России действительно испугались израильской операции. Они боятся вмешательства США и падения иранского режима.

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Иран много вкладывал в ПВО

Для России Иран до сих пор остается важным союзником.

"Они действительно проецируют ситуацию на себя. А что будет, если Россия столкнется с такой же интенсивностью ударов – скажем, со стороны воздушных сил Соединенных Штатов? Когда говорят, что у Ирана не было ПВО – это неправда. Они вкладывали в это очень много", – сказал Сергей Данилов.

Он добавил, что Иран имел как собственные разработки, так и российские образцы техники. Считалось, что достичь превосходства в воздухе над Ираном – а тем более заставить иранский режим капитулировать – или невозможно, или крайне сложно.

И в России этот урок, кажется, начинают хорошо усваивать. Начинают бояться,

– отметил Данилов.

Он также заметил, что Россия пытается изобразить Украину как Иран, а себя – как Израиль. Именно так она стремится "продать" себя Трампу.