Однако ранее во время таких ударов, например, по Крыму, который Россия тоже считает своей территорией, Кремль соответствующим образом не реагировал. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в эфире 24 Канала объяснил поведение российского диктатора.

Смотрите также Это станет сокрушительным ударом: где в России расположена самая привлекательная цель для ATACMS и Storm Shadow

Понятие "настоящей" и "ненастоящей" России

По мнению Яковенко, уже очевидно, что российское начальство и сами российские граждане прекрасно понимают, что внесенные Путиным в 2022 году в российскую конституцию оккупированные территории 4 областей Украины (Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской) – это ненастоящая Россия.

Об этом свидетельствует разная реакция на удары по этим территориям и тем, которые принадлежат к так сказать настоящей России. Вот Курская и Брянская области – это отдельная история, это настоящая Россия. А Донетчина, Луганщина, Крым, Запорожская и Херсонская области – это ненастоящая Россия, это оккупированная Украина,

– подчеркнул Яковенко.

По словам оппозиционного российского журналиста, именно поэтому и реакция на удары по этим территориям совсем другая и отношение России к людям, которые там живут.

Это ненастоящие русские и они ими никогда не будут. В России осознают, что это украденные земли и они такими являются временно, их придется возвращать. Поэтому запах этой кражи очень четко ощущается в поведении политического руководства России,

– отметил Яковенко.

Напомним, 21 ноября глава Кремля сделал ряд заявлений. В частности сообщил, что испытания в боевых условиях ракетной системы "Орешник", которой оккупанты ударили по Днепру, стали ответом на "агрессивные действия стран НАТО в отношении России". Путин также озвучил, что "конфликт в Украине" после удара западными ракетами по России приобрел глобальный характер.