Янукович – отец мемов: почему Кучма привел к власти вора шапок в 2002 году

Запад продолжал держать Украину на расстоянии. Мир был шокирован авиакатастрофой во Львове. Шахтер прерывал гегемонию Динамо. Именно с 2002 года также можно четко проследить симптомы отмирания коммунистов.

Было и много такого, чем украинцам стоит гордиться. Упоминания об еще одном годе нашей общей истории – далее в программе 24 канала "Украина 30".

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Ющенко: Я ухожу, чтобы вернуться

Такое обещание Виктор Ющенко дал в 2001 году, когда его убрали из правительства. И возвращение было громким. Уже в 2002 году впервые в истории Украины коммунисты не выиграли выборы. Демократические силы, которые сплотились в блоке "Наша Украина", сбросили красных с пьедестала.

Впервые я сформировал фракцию, которая была массовее коммунистов. Для меня это было знаково,

– сказал Ющенко.

Тогда на парламентских выборах явка составила свыше 65%. Удалось перескочить 4% барьер 6 политсилам. Ющенко принимал поздравления.

"Наша Украина" набрала почти 24%.

набрала почти 24%. За КПУ голосовал каждый 5 избиратель.

голосовал каждый 5 избиратель. Далее – "За Единую Украину" с 11%.

с 11%. "Батькивщина" Юлии Тимошенко тоже попала в парламент. Результат – больше 7%.

Юлии Тимошенко тоже попала в парламент. Результат – больше 7%. За социалистов Александра Мороза проголосовали на 1% меньше – 6%.

проголосовали на 1% меньше – 6%. Последним, кому открыла двери Верховная Рада, стала Социал-демократическая партия Украины Виктора Медведчука.

Провальные политсилы

Что поразило на тех выборах, так это провал прокучмовских партий. Под выборы создали блок "За ЕдУ", который возглавил Владимир Литвин.

По легенде политсила должна была называться "За Единую и богатую Украину", но из-за сокращения решили от такой идеи отказаться.

Провалились и "эсдеки" Медведчука, даже несмотря на свои нечестные методы борьбы.

Первые темники

Благодаря политике время от времени расширялся украинский язык. Взять хотя бы такие слова как "кравчучка" или "спикериада". Начало века принесло еще одно пополнение. Особенно актуальным оно стало перед парламентскими выборами 2002 года. Украинцы познакомились с темниками.

"2 апреля Президент Украины Леонид Кучма выступил с речью на Гражданском форуме. Подаем полный текст выступления. Тема важная и актуальная", – говорилось в темнике.

Такого содержания рекомендации, а точнее все же приказы, получали редакции СМИ. Методы российских политтехнологов внедряли через Виктора Медведчука, тогдашнего главу администрации Кучмы.



Темник для СМИ / Фото avatars

До прихода Медведчука на Банковую такие инструкции существовали, но были корпоративными, то есть рассылались непосредственно СДПУ зависимым от нее медиа. Потом их начали получать все.

В Администрации Президента настаивали, что это не требования, а рекомендации. Мол, в редакционную политику не вмешиваются, а лишь советуют, на что журналистам стоит обратить внимание. Впрочем, новости центральных телеканалов вскоре стали на удивление одинаковыми, а комментарии журналистов, акценты и содержание сюжетов совпадали с "рекомендациями" темников.

Суть приказов была простой – Кучма "белый и пушистый". Не Кучма – всемирное зло или же пустое место. Если речь шла о Викторе Ющенко. Его имя, например, в ТСН не упоминали 149 дней. Система цензуры в столь масштабном виде просуществовала до Оранжевой Революции.

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Коалиция Тимошенко, Симоненко и Мороза

В 2002 году, несмотря на проигрыш провластных партий на выборах, все же кучмистам удалось сформировать большинство. Конечно, судьбу решили мажоритарщики. Только это человеческий гнев не погасило.

Украина без Кучмы трансформировалась в другую антипрезидентскую акцию "Повстань Україно!". Тысячи людей продолжали выходить на митинги. Нелюбовь к главе государства росла настолько стремительно, что порождала просто невероятные коалиционные "покручи". Например, Юлия Тимошенко, Петр Симоненко и Александр Мороз вместе взяли штурмом Национальную телекомпанию Украины.



Петр Симоненко, Юлия Тимошенко и Александр Мороз / Фото photoUA.com

Все из-за того, что телевизионщики закрывали глаза на демонстрации. Разблокировали работу только после того, как трио допустили на экраны.

Однако, не эта коалиция стала топом политических курьезов 2002 года. Отличился Леонид Кучма. И нет, не непосредственно президент стал главным актером комедии, а его назначение.

Янукович стал отцом мемов

Что могло повлиять на решение назначить Виктора Януковича премьер-министром? Или Кучма поверил в хорошего хозяйственника Януковича, или может Ахметов вдохновил президента – сложно сказать. Собственно, Донетчина – единственная область, где победила пропрезидентская политсила.



Виктор Янукович / Фото Getty Images

За плечами у Федоровича было управление Донецкой облгосадминистрацией и криминальное прошлое. В юности шапки воровал, а еще имел ученое звание профессора.

Проффесор – интернет-мем, известная ошибка Виктора Януковича в анкете кандидата на пост президента Украины, где, кроме неправильного написания своего ученого звания профессор, он допустил несколько других грамматических и орфографических ошибок. В общем в этой анкете Виктор Янукович сделал 12 ошибок в 90 словах.

Янукович, который никогда не блистал интеллектом, – стал отцом мемов. Кучма этому только способствовал. Например, публичными вычитываниями своего премьера.

Кучма кричит на Януковича: смотрите видео

Талантливые шахматисты

Едва ли не главный хит среди всех сериалов 2020 года – "Ход королевы". Это история о сверхталантливой шахматистке Бет Хармон. Персонаж хоть вымышленный, но стал культовым.

Сериал поднял колоссальный интерес к шахматам. Последний раз в Украине такое было, вероятнее всего, в 2002 году. Тогда королем, то есть чемпионом мира, должен был точно стать украинец. Финалистом шахматной короны стал львовянин Василий Иванчук. Его партия стала прототипом финального боя в сериале. Он мог сыграть одну из главных ролей в "Ходе королевы".



Василий Иванчук / Фото Pinterest

"Мне написали на мейл, что есть такое предложение – сыграть роль. Я так сразу не ответил – не знал, что это за компания. Прошла неделя после того, как пришло письмо. Я ответил на него, а мне сказали, что уже нашли актера на эту роль", – рассказал Иванчук.

Оппонент Иванчука – еще один украинец, Руслан Пономарев. В свои 14 лет тот стал самым молодым гроссмейстером мира. В то же время в 18 лет претендовал на шахматную корону. Фаворитом считали Иванчука.



Руслан Пономарев / Фото из твиттера шахматиста

Однако Руслана Пономарева опыт соперника не слишком напугал.

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Руслан Пономарев – самый молодой и пока единственный украинский чемпион мира. Сейчас гроссмейстер преимущественно живет в Испании, а также прекратил выступать за сборную. Измену, правда, в этом случае искать не нужно. Такое решение – из-за внутреннего конфликта в федерации шахмат Украины.

О трагедии на Львовщине, смерти Николая Амосова и других событиях – смотрите в программе.

Полный выпуск программы "Украина 30" о 2002 годе на 24 канале: смотрите видео