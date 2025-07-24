Аномальный спрос и перекупы: в Укрзализныце объяснили, почему летом трудно приобрести билеты

Украинцы массово жалуются на дефицит билетов на поезда. В Укрзализныце отреагировали на обращения и объяснили, как решают проблемы.

В частности, речь идет об аномальном спросе летом и перекупах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию компании от 24 июля.

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Почему возникает дефицит билетов?

В компании рассказали, что лето – пик сезона. Аномальный спрос наблюдают в июле – августе ежегодно.

Аномальный спрос на билеты летом / Инфографика УЗ

Кроме того, стоит учитывать групповые перевозки – группы с прифронтовых территорий, семьи ВПО, дети военнослужащих и героев, погибших и тому подобное. В 2025 году наблюдают рост спроса на 87%.

С начала лета перевезено 204 тысяч пассажиров, в том числе 140 тысяч детей по групповым заявкам. Через спецрезерв перевезено 70,5 тысяч военных.

Групповые перевозки по железной дороге / Инфографика УЗ

Как борются в Укрзализныце?

Относительно перекупов – более 2 800 аккаунтов заблокировано за нарушение правил покупки, а международные рейсы доступны только с валидацией через Дию.

Кроме того, компания рассматривает введение валидации для самых популярных внутренних маршрутов в пик сезона.

Также Укрзализныця увеличивает количество поездов – добавлено 8 новых рейсов на популярные направления, заказано 100 новых вагонов, а интерсити теперь курсирует даже ночью.

Поезда постоянно в движении: на каждый вагон плюс 10% пассажиров,

– говорят в компании.

Там также поделились советами для покупки билетов. Успеть сделать это больше шансов онлайн – именно так продаются 90% билетов.

Кроме того, Укрзализныця советует пользоваться автовыкупом: "сервис ловит билеты с возвратов, и билеты идут людям, а не ботам". Из 403 тысяч заявок 229 тысяч успешные, только 4% не сработали, остальные отменили сами пользователи.