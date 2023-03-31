Лукашенко выдал свой страх: чем контрнаступление ВСУ грозит режиму диктатора в Беларуси

Белорусский диктатор Александр Лукашенко признался, зачем ему российское ядерное оружие. Он также призвал обе стороны срочно прекратить войну.

Журналист 24 Канала Алексей Печий заметил интересную деталь в речи Лукашенко, особенно в контексте того, что совсем скоро Владимир Путин встретится со своим коллегой.

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Лукашенко говорит, что Запад виноват в том, что он на стороне Путина

Белорусский диктатор Лукашенко попытался продвинуть тезис о прекращении боевых действий в Украине, который пропагандирует и лидер Венгрии Виктор Орбан. В пятницу, 31 марта, Лукашенко зачитывал послание к белорусскому парламенту.

В своей речи Лукашенко обиделся на обвинение в том, что он лег под Путина. По его словам, те, кто хотят, чтобы он воевал против Путина и России, якобы не понимают белорусский менталитет.

Но здесь интересно, что Лукашенко вдруг заявил, что это Запад виноват в том, что он на стороне Путина. Он задал риторический вопрос: зачем Запад вводил санкции против Беларуси после 24 февраля? Мол, если бы этого не было, может, Лукашенко и был бы более лояльным к Западу.

Также Лукашенко попытался объяснить зачем ему ядерное оружие России. Он заявил, что в Беларуси готовится "государственный переворот", страну якобы пытаются "втянуть в войну"

Именно поэтому Минск инициировал переговоры с российским диктатором о размещении ядерного оружия на территории страны.

Также Лукашенко заверил, что у него якобы есть информация, что Польша готовит чуть ли не захват Беларуси и использует для этого противников белорусского режима.

Кто может устроить переворот в Беларуси

Но дальше Лукашенко озвучил интересную деталь – говорит, что якобы переворот в Беларуси могут устроить те белорусские бойцы, которые сейчас воюют на стороне Украины.

А это значит, что он реально опасается того, что после победы Украины все белорусские добровольцы вернутся домой. Далее Лукашенко добавил, что якобы, если понадобится, то он попросит у Путина и стратегическое, а не только тактическое ядерное оружие.

Также прозвучали заявления, прямо раскрывающие страх Лукашенко и его попытки подыграть тезисам о том, что просто нужно прекратить огонь в Украине.

В частности, по его мнению, ни одна из сторон на фронте якобы не понимает, за что воюет. Кроме того, Лукашенко озвучил бред, что якобы обе стороны "понимают, что одержать победу нельзя".

Мол, если российское руководство поймет, что ситуация чревата распадом России, то Путин применит ядерное оружие.

Лукашенко намекнул, что Кремль боится контрнаступления ВСУ

А дальше Лукашенко добавил, что якобы на фронте украинские и российские бойцы уже едва ли не братаются и передают друг другу информацию о готовящихся ударах.

И исходя из этого, Лукашенко предложил просто прекратить огонь. Потому, как оказалось по логике Лукашенко, нацистов в Украине уже нет.

"Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия. Многие сейчас, особенно в России, могут сказать, что мы уже прекращали тогда на Донбассе, тогда была другая ситуация. Но с учетом этих условий прекратить боевые действия, перемирие объявить без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия, живой силы и техники.

Все замерли. Затем должны быть начаты переговоры, но если Запад в очередной раз попытается использовать паузу в боевых действиях, Россия имеет право использовать все виды оружия. Все вопросы можно решить за столом переговоров без предварительных условий", – сказал Лукашенко.

То есть диктатор Лукашенко банально боится разгрома российской армии на фоне подготовки ВСУ к контрнаступлению, поэтому призывает просто прекратить огонь, да еще и так, чтобы Запад перестал поставлять оружие Украине.

И все эти нарративы Лукашенко вряд ли бы озвучивал без разрешения Путина. А это наталкивает на мысль, что Кремль также боится контрнаступления ВСУ.