Балансирует на грани, – Фейгин о новых маразматических заявлениях лукашенко

лукашенко снова разбрасывается дикими заявлениями. Недавно тот орал, что его бомбардировщики уже готовы транспортировать ядерное вооружение. Но, вероятнее всего, это грозное заявление – обычный "пшик".

Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, лукашенко продолжает публично балансировать между кремлем и мероприятием. Он прекрасно понимает – когда россия проигрывает, то ему тоже не избежать ответственности.

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Но просто взять и отвлечься от путина лукашенко тоже не может. Он завел беларусь в слишком большую зависимость от россии.

лукашенко балансирует на грани

Фейгин вспомнил недавние заявления лукашенко, касающиеся Украины. Тогда он еще раз подчеркивал, что белорусские войска никогда не будут участвовать в войне. А еще – поздравил Украину с Днем Независимости.

лукашенко работает маятником… Когда потом россия проигрывает, он сможет рассказывать, что противился кремлю, но его заставили и нагибали. Будет рассказывать, что он брат украинцев и не разрешил втянуть армию в войну. Вот у него несколько таких заявлений накопилось,

– отметил Фейгин.

В общем, лукашенко пытается балансировать на грани. Однажды – поздравляет Украину с праздником, чтобы сохранить хоть какое-нибудь лицо; другой – включает ядерный шантаж, чтобы показать приверженность кремлю. Именно поэтому Фейгин убежден, что по заявлениям о ядерном оружии у беларуси нет никакой основы.

Я думаю, что за этими заявлениями ничего не стоит. Пока нет конкретной информации. Ранее тоже говорили о передаче белорусам "Искандеров", которые могут стрелять ядерным оружием. Однако до сих пор никто так и не видел. Думаю, что все эти заявления вообще ничего не означают,

– подчеркнул Фейгин.

Фейгин об очередном маразме от лукашенко: смотрите видео

Как отметил белорусский оппозиционер и заместитель председателя объединенного переходного кабинета беларуси Павел Латушко, лукашенко сейчас находится в тяжелом эмоциональном состоянии. Он видит для себя угрозу как со стороны россии, так и из Украины.