Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, лукашенко продовжує публічно балансувати між кремлем та заходом. Він прекрасно розуміє – коли росія програє, то йому теж не уникнути відповідальності.

До теми лукашенко пригрозив Заходу своїми бомбардувальниками, які нібито здатні нести ядерну зброю

Але просто взяти і відвернутися від путіна лукашенко також не може. Він завів білорусь у надто велику залежність від росії.

лукашенко балансує на межі

Фейгін пригадав нещодавні заяви лукашенка, які стосувалися України. Тоді він ще раз наголошував, що білоруські війська ніколи не братимуть участь у війні. А ще – привітав Україну з Днем Незалежності.

лукашенко працює маятником… Коли потім росія програє, він зможе розповідати, що противився кремлю, але його змусили та нагинали. Розповідатиме, що він брат українців і не дозволив втягнути армію у війну. Ось у нього кілька заяв таких назбиралося, – зазначив Фейгін.

Загалом лукашенко намагається балансувати на грані. Одного разу – вітає Україну зі святом, щоб зберегти хоч якесь обличчя; іншого – вмикає ядерний шантаж, щоб показати прихильність кремлю. Саме тому Фейгін переконаний, що за заявами про ядерну зброю у білорусі немає ніякого підґрунтя.

Я думаю, що за цими заявами нічого не стоїть. Поки немає конкретної інформації. Раніше теж говорили про передачу білорусі "Іскандерів", які можуть стріляти ядерною зброєю. Однак досі ніхто їх так і не бачив. Думаю, що всі ці заяви взагалі нічого не означають, – наголосив Фейгін.

Фейгін про черговий маразм від лукашенка: дивіться відео

Додамо, як зазначив білоруський опозиціонер та заступник голови об’єднаного перехідного кабінету білорусі Павло Латушко, лукашенко зараз перебуває у важкому емоційному стані. Він бачить для себе загрозу як з боку росії, так і – з України.