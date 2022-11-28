Медик Обидина не прошла фильтрацию через видео, где ее дочь Алиса просила об эвакуации
Военный медик "Азовстали" Виктория Обидина не смогла пройти фильтрацию через видео, где маленькая дочь Алиса просила об эвакуации. Женщину разлучили с ребенком и забрали в плен на 165 дней.
Военного медика удалось вызволить только 17 октября. В интервью 24 каналу Виктория Обидина рассказала, как проходила фильтрация во время эвакуации из Мариуполя.
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Виктория Обидина не прошла фильтрацию из-за видео с дочерью на "Азовстали"
На эвакуацию из Мариуполя Виктория Обидина ехала с 4-летней дочерью. Медик вспоминает, что их привезли в фильтрационный пункт в Безымянное. Однако пройти проверку Виктории не удалось. Россияне сказали, что забирают ее в плен, а Алису отправят в детский дом.
Чтобы спасти дочь и вывезти ее в Запорожье, медик написала доверенность на девушку, что работала в палаточном городке.
Интервью с Викторией Обидиной: смотрите видео
Утром 7 мая автобусы должны были выехать в Запорожье. Тогда Виктория смешалась с толпой и уехала вместе с дочерью.
Однако в Мангуше колонну остановили. Женщине приказали взять ребенка и выйти. Когда Виктория уже почти прошла фильтрацию, россияне показали видео, где Алиса на "Азовстали" просила об эвакуации. Потом спросили: "Твой ребенок?". Девочка была рядом, поэтому пришлось подтвердить.
На видео был подтекст о том, что мама девочки – военный медик, что помогает нашим раненым. Лишь по этому ролику Викторию и разоблачили.
Но я не жалею, что вышло это видео. Благодаря ему люди узнали, что "Азовсталь" еще держится, что там есть дети, раненые, медики, гражданские люди. Если суждено было попасть в плен, – то почему быть, того не миновать,
– подчеркнула Виктория Обидина.