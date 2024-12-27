Молдова не сбивает российские ракеты и дроны, потому что не имеет собственной ПВО

Во время недавнего массированного ракетного удара России по Украине одна из ракет залетела на территории Молдовы. Страна просто не способна сбить ракету, даже если бы хотела.

В случае с Румынией, то та намеренно не сбивает российские воздушные цели. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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Почему Молдова не сбивает российские ракеты

Во время массированного ракетного удара РФ по Украине 25 декабря 2024 года одна из ракет Х-101 пролетела около 140 километров через воздушное пространство Молдовы и Румынии, прежде чем упасть в западном регионе Украины, не вызвав разрушений.

Ситуация с реакцией Румынии выглядит относительно понятной: страна действует с позиции избежания "эскалации". Зато Молдова, просто не имеет дееспособной системы противовоздушной обороны. Это создает дополнительные риски, поскольку Кремль, похоже, учитывает эту слабость при планировании атак, используя молдавское воздушное пространство для своих ударов по Украине.

По данным The Military Balance 2024, у Молдовы формально существует один зенитно-ракетный полк с тремя пусковыми установками С-125. Однако есть сомнения относительно их боеспособности, поскольку в прессе упоминается, что эти комплексы могли быть проданы еще в 2010-х годах. По состоянию на 2023 год, Молдова только начала получать современные радары, в частности Ground Master 200 от французской компании Thales.

Ситуация с армейской ПВО Молдовы также неутешительная. В ее распоряжении лишь 28 установок ЗУ-23-2, 11 пушек С-60 и ни одного переносного зенитно-ракетного комплекса. Авиация страны состоит из двух самолетов Ан-2, шести вертолетов Ми-8 и одного учебного Як-18. Шесть МиГ-29, которые хранятся с 1990-х годов, не используются и не проданы.

Хотя территория Молдовы меньше Одесской области, она не может защитить свое небо, и изменить ситуацию вряд ли быстро удастся.