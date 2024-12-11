Почему на Западе Украины отменили графики отключений света, а в других регионах –нет

Во время последней массированной атаки Россия снова атаковала энергетику и поэтому применяли графики отключений света. В то же время на западе их уже отменили.

На Западе отменили графики отключений света, а в других регионах – нет. 24 Канал со ссылкой на ДТЭК пишет о том, почему так.

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Важна целостность сети

В ДТЭК рассказали, что графики почасовых отключений применяют, когда электроэнергии недостаточно. Такая проблема может возникнуть по двум причинам. Первая – когда электростанции, повреждены войной, не могут выработать достаточно энергии. Вторая – когда энергия есть, но ее невозможно передать из-за разбитых дронами сетей.

Целостность электросетей так же важна как и производство электроэнергии. Россияне понимают это и пытаются остановить не только генерацию, но и передачу электричества,

– говорится в объяснении.

Это и является основной причиной, почему ситуация с отключениями по стране отличается, ведь туда, где сети уцелели, а электростанции ближе, свет возвращается быстрее.

В то же время в ДТЭК призвали помнить, что энергетики делают все возможное для восстановления энергосети и ее целостности и непрерывно работают, чтобы вернуть электричество в дома.