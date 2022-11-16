Без 5 статьи и закрытия неба: проглотило ли НАТО ракетные обстрелы Польши

Россияне совершили самый масштабный ракетный обстрел Украины, пока внимание мира было приковано к саммиту G20. Однако в этот раз Россия, похоже, совсем потеряла контроль над своими ракетными атаками. Две ракеты ударили по территории Польши, вблизи границы с Украиной, в результате чего погибли два человека. Какова же будет реакция НАТО?

Подобный террор со стороны россиян можно расценивать только как очередную истерию после провала на фронте и бегство русской армии из Херсона. Польский президент Анджей Дуда мгновенно связался с союзниками по США и НАТО, где поднял вопрос применения статьи 4 устава Североатлантического союза. В мире, между тем, размышляли, будет ли активирована 5 статья устава, что означало бы начало открытой войны НАТО с Россией.

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Или адекватно в НАТО отреагировали на ракетные обстрелы

Официальные лица Польши подтвердили, что на село Пшеводов упали две ракеты российского производства и убили двух польских граждан. На место сразу выехали военные эксперты для оценки ситуации, а Анджей Дуда срочно позвонил союзникам в США и НАТО для консультаций.

На тот момент Джо Байден находился в Индонезии, где уже была поздняя ночь и явно был удивлен таким поворотом событий. Байден сразу же отметил полную поддержку в расследовании этой ситуации со стороны США. В частности, он подтвердил обязательство США по НАТО.Уже в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент Польши упомянул о статье 4 устава НАТО, которая предусматривает, что в случае возникновения угрозы безопасности, стороны проведут соответствующие консультации, чтобы решить дальнейший порядок действий.

Владимир Зеленский также провел телефонный разговор с Анджеем Дудой . Президент выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Польши и обменялся информацией с польским президентом.

В то же время состоялся и телефонный разговор Госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Они обсудили как террористические атаки России против критической инфраструктуры Украины, так и взрывы в Польше. После этого разговора Блинкен подтвердил полную поддержку Украины со стороны США.

Украина не согласна

Секретарь СНБО Алексей Данилов объявил, что Украина выступает за совместное расследование о падении ракет в Польше. Более того, в Киеве готовы предоставить доказательства российского следа в этом инциденте.

Украина ожидает от партнеров информации о том, на основании чего они решили, что в Польше упала ракета украинского ПВО. Также Киев просит предоставить неотложный доступ к месту падения ракеты представителям нашего Министерства обороны и Госпогранслужбы.

Мир снова заговорил о войне России с НАТО

Сразу после падения ракет в Польше тема прямого столкновения НАТО и России стала максимально острой, ведь согласно статье 5 устава НАТО нападение на одну страну Альянса означает нападение на всех и предполагает коллективный ответ стран НАТО на внешнюю агрессию.

Первыми решительную поддержку Польши объявили ближайшие соседи из стран Балтии. МИД Эстонии заявил о намерениях "защищать каждый сантиметр территории НАТО", а минобороны Литвы заявило, что российский ракетный террор затрагивает не только население Украины, но уже переходит на территорию стран НАТО.

В то же время, президент Литвы призвал предоставить Украине больше оружия , усилить ПВО на восточной границе НАТО, а также подчеркнул, что "террористический режим Кремля будет остановлен объединенными силами союзников".

Впрочем, уже сегодня в Польше заявили, что пока нет необходимых доказательств, чтобы применить "4 статью" . Соответствующее заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он подчеркнул, что Польша расследует трагедию, но пока оснований для начала активности НАТО еще нет, хотя страна помнит об этом инструменте.

Очевидно, что прямой конфликт с Россией явно не входит в планы Североатлантического союза. Но в Польше еще могут настоять на полной безопасности ее территории и потребовать от НАТО усилить противовоздушную защиту. Это, кстати, важно и для Украины, ведь Альянс может закрыть небо не только над приграничными территориями Украины, но возможно над всей западной частью нашего государства.

В то же время в Минобороны Польши пока не объясняют, как произошло так, что силы ПВО не сбили ракеты уже в воздушном пространстве страны и кто будет за это отвечать .

4 и 5 статьи НАТО: что они предполагают

Когда НАТО была основана еще в 1949 году, основным смыслом его существования была именно коллективная безопасность, то есть мгновенный ответ на любую внешнюю агрессию со стороны всех участников Альянса . В то время главной угрозой союзникам был Советский Союз и его попытки распространить свое влияние на весь Европейский континент за пределы Восточной Европы.

Что предполагает 5 статья НАТО и применяли ли ее Вооруженное нападение на одну из стран Альянса будет считаться нападением на всех, так что, например, в случае прямого столкновения армии члена НАТО с третьей страной, весь Альянс должен вступить в жертву такой агрессии. То есть оказывать необходимую помощь в соответствии с обстоятельствами. При этом это обязанность каждой отдельной страны, которая сама будет определять необходимый объем помощи в конкретном случае.



За всю историю существования НАТО 5 статья впервые была применена после терактов 11 сентября 2001 года в США. В тот момент все мероприятия по коллективной безопасности ограничились активным обменом разведданными, помощи в патрулировании воздушного пространства и т.д.

4 статья НАТО предусматривает , что любой член Североатлантического союза может инициировать консультации с другими союзниками в случае возникновения угрозы территориальной целостности, политической независимости или угрозы безопасности.

Применяли 4 статью НАТО и при каких обстоятельствах 4 статья устава НАТО активизировалась чаще, при этом в обоих случаях это связано с российской агрессией против Украины. Польша применила 4 статью в 2014 году после того, как Россия оккупировала Крым и часть Донбасса.



После этого уже 24 февраля 2022 года Польша и страны Балтии использовали этот механизм в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Еще несколько раз 4 статью активизировала Турция.

Следовательно, падение ракеты на территории Польши может быть недостаточным для применения 4, а тем более 5 статьи НАТО. К примеру, в 2014 году российские агенты ГУР устроили подрыв складов боеприпасов в Чехии, что вполне можно считать атакой на военную инфраструктуру и полноценным терактом, в результате которого погибли двое чешских граждан. Однако тогда реакция НАТО была довольно сдержанной.

Российская пропаганда "вкушает" гибель поляков

Не успели в минобороны России прокомментировать ситуацию, как мгновенно активизировались российские пропагандисты. Маргарита Симоньян цинично написала , что в Польше "теперь есть своя Белгородская область", а впоследствии вообще начала предсказывать начало третьей мировой войны.

Со временем появилась и первая реакция от минобороны России. Они заявили, что информация о падении российской ракеты – "провокация польских СМИ" и отметили, что якобы у польской границы они не пытались поразить никаких целей.

В общем, удивляться российской реакции уже нет смысла. Россия никогда не признает свою вину, даже если она доказана судом в Гааге, как было по делу сбивания пассажирского боинга MH-17 в небе над Донбасом в 2014 году. Польский МИД вызвал российского посла для разъяснений, но тот также будет всячески придерживаться версии о непричастности России и обвинять во всем Украину.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба даже назвал версию об украинской ракете "конспирологической теорией", которую пытаются продвигать россияне.

Впрочем, уже сегодня президент Анджей Дуда подтвердил, что в Польше есть предположение, что это была ракета украинской ПВО , которую выработали в России и подчеркнул, что пока расследование не выявило признаков умышленного нападения на Польшу.

Проглотит ли НАТО ракетный обстрел Польши

Джо Байден собрал экстренную встречу лидеров G7 и НАТО, присутствовавших на Бали, чтобы обсудить текущую ситуацию. После этого президент США вышел к журналистам и заявил, что ракета, прилетевшая в польское село действительно была российского производства, однако выразил сомнения в том, была ли она запущена именно с территории России и отметил необходимость полного расследования этой ситуации.

Собственно, детальное расследование стало основным лейтмотивом дальнейшей дискуссии по ракетному удару по Польше. Страны НАТО настаивают, что следует в сжатые сроки завершить следствие и выяснить, чья это была ракета и если все же российская, то был ли этот удар целенаправленным.

Россияне сразу начали вбрасывать информацию, что это могла быть ракета, запущенная из украинской системы С-300, также использующей боезаряды советского и российского производства. При этом западные политики также начинают присматриваться к этой версии.

Впрочем, так или иначе, когда на Западе вспоминают о возможности случайного попадания украинской ракеты, они отдельно подчеркивают вину России, ведь если бы не было такого масштабного ракетного обстрела украинских городов и войны в целом, Украине не нужно вообще использовать системы ПВО, поэтому даже в таком случае вина России очевидна для всех. Впоследствии подтвердил эту позицию и генеральный секретарь НАТО.

Но позвольте мне быть ясным. Это не вина Украины. Россия несет окончательную ответственность, поскольку продолжает незаконную войну против Украины,

– подчеркнул Йенс Столтенберг.

Всю ответственность за последствия несет только русская сторона. Такую оценку содержит и заявление премьер-министра Нидерландов Марка Рютта.

Очевидно одно: этого не произошло бы, если бы не ужасающие ракетные удары России против Украины. Мы продолжаем поддерживать Украину, которая защищается от российской агрессии,

– подчеркнул он.

Как мир должен помочь Украине и какой должна быть реакция

Очевидно, что после первых громких заявлений, реакция НАТО и США на ракетный удар по территории Польши немного сбавила обороты, однако оставлять эту ситуацию без внимания там точно не будут.

Когда расследование будет завершено, вероятно, россиянам все же придется частично признать свою вину, хотя они и продолжат настаивать на версии, что во всем виновата именно украинская ПВО. При этом такая сдержанная реакция Запада все же говорит о нежелании и страхе идти на эскалацию с Россией.

Лишь несколько дней назад Джо Байден говорил с Си Цзиньпином о необходимости деэскалации, и вряд ли нарушит этот хрупкий позитив, который начинает выстраиваться в отношениях Китая и США, ведь это один из тех вопросов, где стороны достигли определенного консенсуса. В ответ на ракетный удар по Польше Китай также заявил о необходимости сдержанной реакции.

В сложившейся ситуации всем заинтересованным сторонам следует сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, чтобы избежать эскалации ситуации,

– заявил официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Скорее всего, Польша, в виде некой компенсации, получит очередное усиление в виде систем ПВО, американских военных на ее территории. Такую необходимость подтверждает и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что восточный фланг НАТО нуждается в усилении своей ПВО на фоне падения ракеты в Польше.

Возможно, это даже даст очередной толчок для переговоров о размещении ядерного оружия США на территории Польши, на котором в последнее время настаивает Анджей Дуда.

В то же время Украина должна настаивать, что Россия продолжает совершать террор на территории Украины, который уже понемногу перебрасывается и на страны НАТО, так что чтобы уберечь Альянс от такой нежелательной для них эскалации, нужно передать Украине больше оружия, которое позволило бы поскорее поставить точку в этой войне. . И ближайшая встреча в Рамштайне, которая проходит в ближайшие несколько дней, может стать прекрасной для этого возможностью.

В то же время, способность Украины избегать таких инцидентов точно зависит от сроков модернизации украинского ПВО. Чем быстрее в Украину будут поступать современные западные системы ПВО, тем меньше будет вероятность атак на страны НАТО.