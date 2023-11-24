Му*аки были и есть: почему не стоит злиться на всех поляков

Нельзя говорить, что европейцы му*аки из-за того, что определенная группа людей отстаивает свои интересы и блокирует границу Украины. Нельзя говорить, что общество забыло о войне, если определенные му*аки, которые и до войны были му*аками, ведут себя как му*аки.

Только одна серия сериала "Украина на пути в ЕС"

Некоторые польские перевозчики блокируют границу с Украиной, создавая проблемы для украинского бизнеса. Приятно ли это? Нет. Но это не свидетельствует об отношении Польши или ЕС, или их граждан к Украине.

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Это просто борьба за деньги определенной группы людей, отстаивающих свои экономические интересы. Такое постоянно происходит в ЕС. Нам просто нужно это принять и к этому привыкать.

Фермеры во Франции могут прийти и перекрыть дороги в самой Франции, потому что они борются за деньги. Это не говорит, что они хорошие люди или плохие. Просто деньги – это важно. Они сражаются за свой интерес. Также они будут бороться с украинским входом в ЕС, пытаясь сохранить свои дотации. Это нормально.

Мы увидим еще много серий этого сериала. Сейчас серия о перевозчиках, желающих сохранить свой уровень дохода и не желающих видеть украинских конкурентов. Но это лишь их экономический интерес и, конечно, они должны бороться за него.

Главное – это не значит, что нас не ждут в ЕС. Это значит, что нужно быть взрослыми.

Негодяи были таковыми и до войны

Некоторые украинские коррупционеры и мажоры покупают много новых премиальных авто. Устраивают гулянья. Война их не останавливает. Значит ли это, что общество отдаляется от армии? Значит ли это, что общество бросило своих солдат? Нет. Нельзя производить оценку всего общества, основываясь на поведении определенной группы людей, которые и до войны были негодяями.

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Удивляет ли нас, что они и во время войны остаются такими? Конечно, нет. Если кого-то да – тоже нужно повзрослеть. Негодяй во время войны перевоспитывается только в комиксах "Марвел", и это не всегда. Если коррупционер воровал до войны, то он продолжит это делать и во время войны. Но есть ли они отражением всего общества? Конечно, нет. Велись ли так эти люди до войны? Да, конечно. Или мы забыли?

Потому приятно ли видеть так много люксовых авто, которые завозятся в Украину во время войны, увеличивая импорт заодно? Нет. Но есть ли какое-нибудь быстрое решение, чтобы перевоспитать таких людей? Быстрого – нет. Есть постепенное увеличение эффективности антикоррупционной системы и постоянный контроль журналистов, подсвечивающих каждого такого негодяя. Да, каждый раз видеть очередную рожу, которая бы никогда не смогла заработать честно, в новеньком Bentley неприятно, но это и является лечением проблемы, как бы парадоксально это ни звучало.

Ибо когда о коррупции молчат, это не значит, что ее нет. Когда о коррупции говорят постоянно, это не значит, что ее больше, чем там, где о ней нельзя говорить.

Если украинское общество привыкло толеровать коррупцию, что, конечно, плохо, то это не значит, что это общество забыло о войне и бросило своих военных. Это другая проблема. Очень некорректно демотивировать военных, рассказывая о мирном тылу как о наборе людей, которые все забыли о войне и все являются коррупционерами.

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Во время войны и после войны будет многое, что сможет разделять нас внутри. Как и будет много пророссийских сил, которые будут говорить, что Европа нам не нужна и нам нужен свой путь. Это будут реальные проблемы. Даже понимая тех людей, кто уехал, тебе все равно неприятно смотреть на стадион в Германии, заполненный болельщиками.

Будет много линий раскола, потому что будет очень разный опыт у разных социальных групп. Между воевавшими и теми, кто был в тылу, между теми, кто был в Украине, и теми, кто уехал. Очень много точек раскола. Не нужно самим создавать новые. Зачем нам самим усугублять свои проблемы?