Ни один диктатор вовремя не останавливался, – Гудков прокомментировал обстрелы энергосистемы

Россия продолжает ракетный террор украинской критической инфраструктуры. Однако впереди зима и все может усложниться еще больше.

Поэтому ситуацию вряд ли можно назвать пиком эскалации в войне. Такое мнение 24 каналу озвучил российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

Заметьте Зачем Россия накапливает ракеты для удара, если достаточно запасов: ответ эксперта

Обстрелы будут продолжаться, но Украина справится с вызовами

Ни один диктатор вовремя не останавливался – все они шли до конца. То же произойдет с путинским режимом, то есть они будут идти по этой "лестнице эскалации" и в какой-то момент проиграют,

– отметил Гудков.

Так, массированные обстрелы россиян уже не имеют такой эффективности как в начале ракетного террора. В то же время, западные партнеры сплотились и готовы помочь Украине выстроить эффективную систему противовоздушной обороны.

"Вероятно, обстрелы будут продолжаться, но Украина и с этими вызовами будет готова справиться при поддержке Запада", – подчеркнул российский оппозиционный политик.

Гудков прокомментировал ракетный террор России: смотрите видео

Не стоит делать ставку на то, что у России закончатся ракеты

Недавно министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал оценку остатков ракетного арсенала России. По мнению Гудкова, к соответствующим данным нужно относиться осторожно, поскольку информация от разных разведок отличается.

Более того, военно-промышленный комплекс страны-агрессора мог изготовить новые ракеты. Кроме того, у России есть деньги и она может закупить их у "дружественных диктатур". Так что на зиму захватчикам, вероятно, хватит ракет, чтобы цинично атаковать мирные украинские города.

По словам российского оппозиционного политика, очевидно, что чем больше будет поддержка Запада, тем сильнее будет украинская система ПВО. Следовательно, ракетные атаки врага будут менее эффективными.

Я бы делал ставку не на то, что у кого могут скоро закончиться ракеты, а на собственные силы и свою систему обороны,

– сказал Гудков.

Кроме того, он отметил необходимость создания международного трибунала, поскольку это позволит расколоть российские элиты. Так, если определенная часть элит страны-агрессора признает Путина военным преступником, то в дальнейшем это могло бы мотивировать определенных российских силовиков, губернаторов и прочих на какие-то действия.

Читайте также Почему мир позволяет Путину уничтожать энергосистему Украины: Данилов сказал, как следует реагировать

Россия обстреливает критическую инфраструктуру Украины: что известно