Тож наразі ситуацію навряд можна назвати піком ескалації у війні. Таку думку 24 каналу озвучив російський опозиційний політик Дмитро Гудков.

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Обстріли продовжуватимуться, але Україна впорається з викликами

Жоден диктатор вчасно не зупинявся – всі вони йшли до свого кінця. Те саме станеться з путінським режимом, тобто вони йтимуть цими "сходами ескалації" та в якийсь момент програють,

– зазначив Гудков.

Так, масовані обстріли росіян вже не мають такої ефективності як на початку ракетного терору. Водночас західні партнери згуртувалися й готові допомогти Україні вибудувати ефективну систему протиповітряної оборони.

"Ймовірно, обстріли будуть продовжуватися, але Україна й з цими викликами буде готова впоратися за підтримки Заходу", – підкреслив російський опозиційний політик.

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Не варто робити ставку на те, що в Росії закінчаться ракети

Нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков опублікував оцінку залишків ракетного арсеналу Росії. На думку Гудкова, до відповідних даних треба ставитися обережно, оскільки інформація від різних розвідок відрізняється.

Ба більше, військово-промисловий комплекс країни-агресорки міг виготовити нові ракети. Крім того, Росія має гроші й може закупити їх у "дружніх диктатур". Тож на зиму загарбникам, ймовірно, вистачить ракет, щоб цинічно атакувати мирні українські міста.

За словами російського опозиційного політика, очевидно, що чим більшою буде підтримка Заходу, тим сильнішою буде українська система ППО. А відтак, ракетні атаки ворога будуть менш ефективними.

Я б робив ставку не на те, що в когось можуть скоро закінчитися ракети, а на власні сили та свою систему оборони,

– сказав Гудков.

Крім того, він наголосив на необхідності створення міжнародного трибуналу, оскільки це дасть змогу розколоти російські еліти. Так, якщо певна частина еліт країни-агресорки визнає Путіна воєнним злочинцем, то надалі це могло б змотивувати певних російських силовиків, губернаторів тощо на якісь дії.

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