Почему не нужно снимать "прилеты": видеодоказательство от СБУ о последствиях "невинных" кадров

Россияне массированно атакуют Украину ракетами и дронами-камикадзе. Важно не фотографировать или снимать кадры вражеских "прилетов".

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Подчеркнули, что кадры попаданий нужны не только пропагандистам, но и непосредственно российским военным.

К теме Зеленский на G7 и украинские города без света: хронология 230 дня войны

"Оккупанты, увидев последствия своих ударов, могут нанести их повторно и точнее. Именно так произошло с этим мужчиной, который поделился с друзьями собственным видео атаки дронов-камикадзе, где были четко видны масштабы поражения объекта критической инфраструктуры", – отметили в СБУ.

Как Россия использует кадры обстрелов

СБУ рассказали о мужчине, который создал 2 видео. На них были последствия атаки дронов-камикадзе. Мужчина распространил видео среди своих знакомых через мобильный мессенджер.

Мои знакомые распространили видео в интернете. Затем его использовали пропагандистские СМИ для проведения специальных информационно психологических операций против Украины. Я отдаю себе отчет, что мои видеоматериалы могли быть использованы в том числе для корректировки точности нанесения ударов,

– признается мужчина.

В СБУ напомнили, что за такие действия есть уголовная ответственность. Правоохранители фиксируют распространение подобных фото и видео в интернете и устанавливают фигурантов.

Оккупанты использовали кадры попаданий: смотрите видео

Россия продолжит атаковать

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что оккупанты экономили ракеты в теплый период года, чтобы атаковать объекты критической инфраструктуры Украины осенью и зимой.

"Сейчас пойдут холода, люди начнут включать отопление. Вода, газ, отопление – все зависит от электроэнергии, и они будут бить и дальше, с большой вероятностью, по критическим объектам, в том числе электрическим станциям и подстанциям", – подчеркнул Игнат.

По словам спикера, 10 и 11 убийцы применяли далеколетящие и метко стреляющие высокоточные ракеты – "Искандеры", "Калибры", Х-101. Только за 10 октября россияне потратили на ракетный террор от 400 до 700 миллионов долларов.