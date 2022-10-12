Про це повідомили у Службі безпеки України. Наголосили, що кадри влучань потрібні не лише пропагандистам, а й безпосередньо російським військовим.
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"Окупанти, побачивши наслідки своїх ударів, можуть завдати їх повторно і точніше. Саме так сталося із цим чоловіком, який поділився з друзями власним відео атаки дронів-камікадзе, де було чітко видно масштаби ураження об’єкта критичної інфраструктури", – зазначили в СБУ.
Як Росія використовує кадри обстрілів
СБУ розповіли про чоловіка, який створив 2 відео. На них були наслідки атаки дронів-камікадзе. Чоловік поширив відео серед своїх знайомих через мобільний месенджер.
Мої знайомі поширили це відео в інтернеті. Потім його використали пропагандистські ЗМІ для проведення спеціальних інформаційно-психологічних операцій проти України. Я усвідомлюю, що мої відеоматеріали могли бути використані у тому числі для коригування точності завдання ударів, – зізнається чоловік.
У СБУ нагадали, що за такі дії є кримінальна відповідальність. Наразі правоохоронці фіксують поширення подібних фото та відео в інтернеті та встановлюють фігурантів.
Окупанти використали кадри влучань: дивіться відео
Росія продовжить атакувати
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що окупанти економили ракети у теплий період року, щоб атакувати об'єкти критичної інфраструктури України восени та взимку.
"Зараз підуть холоди, люди почнуть вмикати опалення. Вода, газ, опалення – усе залежить від електроенергії, і вони будуть бити й надалі, з великою ймовірністю, по критичних об'єктах, зокрема електричних станціях і підстанціях", – наголосив Ігнат.
За словами речника, 10 та 11 вбивці застосовували високоточні ракети, які далеко летять і влучно стріляють – "Іскандери", "Калібри", Х-101. Лише за 10 жовтня росіяни витратили на ракетний терор від 400 до 700 мільйонів доларів