Голодные игры: почему украинцы массово жалуются на отсутствие билетов на поезда Укрзализныци

Купить билеты на поезда Укрзализныци теперь настоящий квест. В соцсетях ширятся десятки сообщений от пользователей, которые пытаются "ухватить" места за несколько недель до поездки, но сталкиваются с надписью "Билетов не нашлось".

Что происходит с билетами на поезда и как ситуацию комментируют представители Укрзализныци – читайте в материале 24 Канала.

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Почему невозможно купить билеты на поезда?

Пользователи соцсетей массово жалуются на дефицит билетов на поезда. По их словам, билеты раскупают за считанные секунды, а впоследствии перепродают в два – три раза дороже.

Утверждается, что спекулянты используют ботов и специальные скрипты, чтобы выкупить места еще до того, как это смогут сделать обычные пассажиры. В случае, если реализовать билеты не удается, их возвращают в продажу в последний момент.

В кассах ситуация не слишком отличается: к примеру, на вокзале в Днепре также фиксируют немалые очереди.

Украинцы стоят в очереди за билетами: смотрите видео

Практически под каждым сообщением Укрзализныци в соцсетях украинцы напоминают о проблеме.

Украинцы не могут "поймать" билеты на поезда / Скриншот 24 Канала

Пользователи отмечают, что успех зависит от дня недели: в выходные достать билет сложнее. Популярными вариантами также остаются покупка через "Приват24" и специальные чат-боты, которые осуществляют поиск и дают время на оплату.

К тому же часто советуют указывать не конечный пункт назначения, а соседнюю станцию – это якобы увеличивает шансы найти свободные места.

Что происходит с билетами: инфографика УЗ

Что говорят представители компании?

Ситуацию с перекупщиками билетов в Укрзализныце комментируют лаконично: украинцам советуют обращаться на горячую линию "Стоп Коррупция" или в правоохранительные органы.

Как Укрзализныця реагирует на жалобы / Скриншот 24 Канала

В ответ на обращение одной из сотрудниц 24 Канала в Укрзализныце объяснили, что на всех поездах действует автоматизированное регулирование количества мест в зависимости от заполненности вагонов. Наибольшее количество мест открывается для продажи от станции отправления до конечной станции назначения.

Продажа билетов на промежуточные станции осуществляется в соответствии с правилами перевозок: железная дорога может ограничивать их оформление, если существуют альтернативные рейсы. Такое регулирование снимается автоматически за сутки или в день отправления поезда.

Все пассажиры покупают билеты в свободной продаже на равных условиях. Билет бронируется для оплаты на 15 минут, после введения информации о пассажирах. При внесении информации билеты отображаются в свободной продаже, то есть вместе с вами данные билеты может выбрать другой пассажир,

– отметили в компании.

В случае отсутствия свободных мест пассажиры могут воспользоваться услугой поиска билетов по нужному маршруту с автоматическим выкупом через мобильное приложение Укрзализныци. Эта услуга доступна только после верификации пользователя с помощью Дия.Подпись.

Важно! Автовыкуп активируется не на все поезда и работает не со всех станций маршрута, в частности не со всех промежуточных. Также информация о доступности этой услуги может отличаться в зависимости от даты по одному и тому же маршруту.

По словам представителей Укрзализныци, поезда, на которые возможно установить автовыкуп, отмечены "молнией".

Одним из самых сложных направлений для "охоты на билеты" оказался Львов. В летний период ситуация заметно ухудшилась.

В Укрзализныце признают: все сложно. В то же время украинцам советуют "планировать поездку заранее".

Билетов на поезда во Львов фактически нет / Скриншот "Телеграфа"

Укрзализныця запускает новые поезда

23 июля стало известно, что с августа этого года Укрзализныця запускает поезд №209/210 сообщением Николаев – Ивано-Франковск. В составе поезда есть вагоны купе и плацкарт.

Отмечается, что маршрут движения будет заключаться через станции: "Новый Буг", "Долинская", "им. Тараса Шевченко", "Корсунь", "Белая Церковь", "Винница", "Хмельницкий", "Тернополь", "Львов" и другие.

Продажа билетов на поезд №209/210 Николаев – Ивано-Франковск будет открываться за 10 суток до отправления.

К тому же с 11 июля Укрзализныця назначила новый региональный поезд №826/825 Львов – Тернополь – Хмельницкий, который курсирует ежедневно, кроме вторника.

По словам компании, электропоезд ЕПЛ9Т №007 после ремонта получил 2-й класс комфортности. Он оборудован пандусами и инклюзивными уборными, местами для пассажиров на колесных креслах и креплениями для велосипедов.

Однако, судя по комментариям в соцсетях, даже появление новых поездов не решает проблему полностью, и часть направлений остаются чрезвычайно проблематичными.

Ситуация с билетами остается сложной / Скриншот 24 Канала

Редакция 24 Канала также обратилась за комментарием к представителям Укрзализныци.