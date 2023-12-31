Изменение акцента: Воздушные силы объяснили, почему ночью было сбито менее половины выпущенных дронов

Украинская ПВО отразила ночную атаку дронов, но сбила меньше половины выпущенных "Шахедов". Причиной тому стало то, что враг несколько изменил привычную тактику.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. Россияне этой ночью выпустили 49 дронов по трем направлениям.

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По словам спикера, большинство "Шахедов" россияне направили в прифронтовые районы. Именно поэтому удалось сбить только 21 беспилотник.

Большинство ударных дронов из 49 россияне направили на прифронтовую территорию. То есть, линию обороны, где стоят наши бойцы и на прифронтовые территории Николаевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской областей. Не в первый раз враг применяет "Шахеды" именно так. Это изменение акцента атаки,

– сказал Игнат.

Как изменилась тактика врага

Ранее оккупанты запускали вражеские беспилотники вглубь Украины, но теперь используют их для атак возле фронта. Игнат также отметил, что следует понимать, что "Шахед" – сложная цель для истребителей, которые сейчас имеет Украина. Следовательно, чтобы их сбить силы противовоздушной обороны привлекают мобильные огневые группы.

"Знаете, что "Шахед" – цель не простая. Истребители, которые за ними гоняются по территории Украины, может 5 раз облететь его и не уничтожить. Это сложная цель для наших старых советских истребителей", – добавил Игнат.

Спикер также выразил надежду, что эту проблему решат современные истребители – F-16.

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