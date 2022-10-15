"Начинают искать других союзников": эксперт назвал причины развала ОДКБ
Владимир Путин отказался помогать Армении из ОДКБ. После этого отношение союзников России поменялось.
Об этом для 24 канала рассказал главный консультант национального Института стратегических исследований Иван Ус.
К теме Армянский разворот: почему ОДКБ обречена на распад
"Было нападение не на Карабах, которое Армения незаконно контролировала, а, собственно, на территорию Армении. То есть это уже должно быть в соответствии со всеми обязательствами ОДКБ. Поскольку это было нападение на страну, которая принадлежит к ОДКБ. В это должна была вмешаться Россия, которая избежала ответственности", – отметил Ус.
Обратите внимание – Таджикистан не верит России: смотрите видео
Россия ничего не решает
По словам эксперта, игнорирование Армении продемонстрировало, что Россия не может выполнять свои обязательства. Впоследствии последовало заявление президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Он упрекнул Путина в имперском отношении и заявил, что Россия должна уважать его страну. Это, как считает Ус, связано с тем, что Рахмон хорошо просчитывает действия Кремля – когда Россия не помогла Армении, то завтра "Талибан" может решить оккупировать Таджикистан.
Ус рассказал, что ранее безопасность Таджикистана гарантировала 201 военная российская база. Однако в Украине не раз ловили солдат с этой базы. Следовательно, военных на объекте уже нет. Эксперт подчеркнул, что Таджикистан понимает – Россия их не защитит, а если будет нападение, то Кремль будет вести себя как Арменией.
Поэтому действительно они начинают искать других союзников. Есть 2 варианта – Китай и Турция. Тогда вопрос – а зачем Россия вообще и почему ее нужно слушать? Страны ОДКБ понимают, что нужно менять Россию на кого-нибудь другого. Это то, чего добился Путин,
– отметил Ус.