Близкие пленных в Еленовке раскритиковали ООН за невозможность начать расследование теракта

Жена украинского защитника Наталья Зарицкая призвала ООН заставить россию выполнять нормы международного гуманитарного права. В настоящее время страна-агрессор не соблюдает конвенцию об обращении с военнопленными.

Создание комиссии без доступа к месту совершения преступления не поможет добиться справедливости для украинских защитников. По словам Зарицкой, военные, находясь в плену, были коварно убиты и ранены, сообщает 24 канал.

Важно Омбудсмен считает, что россияне пустят миссию ООН в Еленовку, когда уберут все доказательства

Что требуют родные военнопленных

Жена украинского защитника отметила, что тот факт, что миссия ООН и Красный Крест не могут 40 дней пробиться к месту публичной казни пленных, свидетельствует о том, что военные находятся в смертельной опасности.

Преступление против человечества, совершенное в Еленовке, вместо немедленного расследования привело к молчанию, бездействию и очередному беспокойству. Большим поощрением преступления является его безнаказанность,

– сказала Зарицкая.

Она добавила, если мир боится признать реальное положение дел и не остановит зло терроризма в его "Еленовском проявлении", то следует ожидать более страшных массовых преступлений и жестоких расправ.

Родные военнопленных требуют справедливости и привлечения к ответственности удерживающей наших защитников россии. Они призывают ООН применить действенные и безотлагательные механизмы расследования теракта в Еленовке.

Зарицкая напомнила, что неизвестно, где находятся военные, ведь с ними нет связи.

Что известно об убийстве украинских пленных в Еленовке

В минобороны россии 29 июля заявили, что в колонии в оккупированной Еленовки Донецкой области погибли 40 украинских военнопленных. Еще 75 бойцов получили ранения. Оккупанты традиционно обвинили во всем ВСУ.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на кровавую провокацию россии на своей странице в телеграме и по пунктам разобрал ужасную трагедию.

Кроме этого, Службе безопасности Украины удалось перехватить разговор двух российских оккупантов об этом теракте. Один из них заявил, что российская пропаганда лжет – никакого "обстрела ВСУ" не было, а преступление совершили сами россияне.

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