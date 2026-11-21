После массированной атаки в ночь на 20 ноября энергетики частично возобновили электроснабжение в пострадавших регионах. В то же время в Одесской области ситуация остается сложной.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Почему в Одесской области сложная ситуация со светом?

В компании объяснили, что российские войска повторно наносят удары по уже восстановленным энергетическим объектам. Частые воздушные тревоги заставляют специалистов останавливать аварийные работы ради безопасности, что существенно замедляет процесс ремонта.

Основной причиной масштабных обесточений в Одесской области остаются повреждения магистральных сетей Укрэнерго. При перегрузке сети срабатывает автоматическая защита системы, поэтому подача тока внезапно прекращается одновременно у большого количества потребителей.

Энергетики также обратили внимание на проблемы с перепадами напряжений после подачи питания. В момент восстановления электроснабжения напряжение в сети может резко повыситься или упасть, создавая угрозу для домашней техники.

Чтобы избежать повреждения приборов, жителей призывают отсоединять от розеток бойлеры, обогреватели и другую мощную технику во время отсутствия электричества.

Как со светом в Одессе и в ее окрестностях?

Глава ОВА Олег Кипер рассказал, что 21 ноября в течение дня в части Одесского района, в том числе в Одессе, происходит отключение электроэнергии.

По словам чиновника, при отключении света могут временно останавливаться котельные и насосные станции. Где это возможно, их переводят на резервное питание. Однако перебои с отоплением и водой все равно возможны.

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Напомним, враг регулярно атакует критическую инфраструктуру области. В частности, 16 ноября армия России нанесла удар по объектам ДТЭК, в результате чего без света остались более 52 тысяч семей в Одесской области.