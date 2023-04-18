"Поездка Шредингера": как Путин "путешествовал" по оккупированным территориям Украины
Кремлевский диктатор Владимир Путин вдруг принял решение 18 апреля посетить оккупированные территории Херсонской и Луганской областей Украины. Похоже, что бункерный диктатор в очередной раз провел путешествие, не покидая Кремль.
Путин якобы прибыл на временно оккупированные территории Украины, где посетил российских военных в Херсонской области, а затем поехал в Луганскую область, пишет 24 Канал.
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Что не так с поездкой Путина
Но маршрут поездки диктатора вызывает множество вопросов. Кремлевские пропагандисты обнародовали видео якобы поездки Путина. Но на видео непонятно, где находится Путин. Настоящие доказательства того, что диктатор был в Украине, пропагандисты не показывают.
Видео якобы поездки Путина на оккупированные территории Украины
На видео показано здание "Гостиница Чонгар", которая расположена возле контрольного пункта въезда-выезда "Чонгар" на админгранице с оккупированным Крымом. По неизвестным причинам на здании исчезло название.
Операторы Путина почему-то проезжали через "Чонгар" / Фото скриншот и investigator.org.ua
Показываем "Чонгар" на карте
Также вертолет с оператором пролетал над детским лагерем "Буревестник".
Детский лагерь "Буревестник" на карте
На видео видно, как Путин выходит из вертолета, садится в машину и едет через военный городок с палатками, большим количеством техники, вертолетов и самолетов с буквами "Z", с флагом России якобы на временно оккупированной Луганщине.
Из видео непонятно, где находится российский диктатор. Скорее всего, вертолет с Путиным "приземлился" на одном из аэродромов в оккупированном Крыму.
На видео можно заметить боевые самолеты, похожие на Су-24, которые Россия держит на полуострове. На Луганщине нет аэродромов, где бы могли быть воздушные суда такого типа.
Российские самолеты на видео из поездки Путина / Скриншот
Украинский журналист Денис Казанский тоже обратил внимание на видео, распространенное кремлевскими СМИ. На видео Путин держит иконку и произносит фразу "Сейчас будет Пасха". Казанский отмечает, что это старое видео, свидетельствующее о том, что Путин не был в Украине.
Видео Путина с иконой – старое
Как Песков объяснил нестыковку на видеозаписи поездки Путина
В России Пасху отмечали 16 апреля. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков настаивает, что поездка состоялась 18 апреля, а Пасха длится больше месяца.
"Действительно президент, когда дарил икону, сказал, что Пасха у нас. Но Пасха идет сорок дней. Сейчас тем более пасхальная неделя. Ошибочно ухватились за эту фразу и стали строить гипотезы о том, чего не было", – сказал Песков.Украинская сторона не комментировала визит Путина на территории Украины, которые оккупировала Россия. В оперативном командовании "Юг" отметили, что оккупанты готовятся к "жесту доброй воли" в Херсонской области.