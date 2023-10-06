Станет ненужным Путину: Орбан очень боится потерять какое-либо влияние в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своими словами и действиями не раз поддерживал политику Кремля. Однако, несмотря на радикальную позицию, Венгрия будет балансировать и оставаться на европейском пути. Поэтому Киев должен продолжать диалог с Будапештом.
Такое мнение 24 Каналу выразил политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что Венгрия географически один из наших ближайших партнеров.
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Контакт состоялся
По мнению политолога, Венгрия еще сыграет свою роль в евроинтеграционных устремлениях Украины.
Конечно с Будапештом нужно говорить, поэтому я абсолютно поддерживаю этот контакт, который состоялся между Орбаном и Зеленским,
– сказал Буряченко.
На полях саммита в Испании встретились президент Владимир Зеленский и венгерский министр Орбан. Они пожали друг другу руки. Политолог отметил, что на фото видны напряженные взгляды, а также, что у украинской стороны, которую представляет Зеленский, есть ряд обоснованных претензий к Орбану. С его точки зрения тоже видно, что он понимает это.
"Нам нужно говорить, возможно, даже не в двустороннем формате Украина – Венгрия, но и присоединять Брюссель. После встречи европейских лидеров в Киеве, всем стало очевидно, что Украина, вероятнее всего, до конца года получит официальное приглашение в Европейский Союз и станет на нормативно-бюрократический путь в ЕС", – отметил Буряченко.
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Играет с огнем
На уровне руководства Европарламента уже заговорили, что консенсусное голосование стран-членов ЕС по стратегическим вопросам устарело и не отвечает требованиям времени. Евросоюз уже понимает, что для скорейшего вступления Украины, прежде всего, должен меняться союз, в частности решить вопрос с консенсусом.
Теоретическая Венгрия, а завтра это может быть какая-либо другая страна, не может блокировать единую позицию всей европейской семьи, заметил политолог. Эволюция Евросоюза происходит на наших глазах и Венгрия, в частности Орбан, тоже это ощущает.
"Если он (Орбан – 24 Канал) перегнет палку, то Будапешт потеряет любое влияние на политику Европейского Союза и тогда Орбан станет не нужен кремлевским друзьям. В таком случае никаких бонусов, а именно энергетических, Венгрия не получит", – добавил Буряченко.
Одиозные заявления Орбана
- Венгерский премьер-министр сделал уже ряд скандальных заявлений. По его словам, на территории Украины якобы притесняют венгров. Мол, Будапешт не будет поддерживать Киев, пока не восстановят права этнических венгров.
- На днях Орбан сделал очередное циничное заявление по Украине. Министр Венгрии сказал, что не знает размеров нашего государства, чтобы принять его в ЕС.
- Премьер-министр Венгрии Орбан несет откровенный бред относительно вступления Украины в Евросоюз. Однако после победы нашей страны в войне, венгерский министр быстро переобуется и будет поддерживать евроинтеграцию Украины. По мнению советника ОПУ Михаила Подоляка, слова Орбана не влияют.