Почему Порошенко бежал из Украины

Информация о возможности оглашения подозрения Порошенко довольно давно уже выходила из окружения экс-президента, и, следовательно, была ими предсказуема. Далее читайте на украинском.

Саме тому нинішні заяви про "запланований раніше візит" виглядають не до кінця щирими.

Читайте також Порошенко бойкотує власний допит

Духовність чекати не може

Так, дуже сильно знадобилося зараз зустрітися у Стамбулі з патріархом, справа не могла бути відкладена ні на день. Це нехай весь світ думає про путінські ультиматуми та погрози, духовність чекати не може!

Ну, а потім абсолютно випадково запланований відпочинок…

Ні, прихильники, звісно, сприймуть це саме у такому вигляді, ну, а для всіх інших міжнародні переміщення виглядатимуть саме як реакція на підозру.

І це дивує, бо насправді поки що смертельних наслідків для очільника ЄС не помітно.

Оперативний відступ

Нічого страшного від походу на допит з ним би автоматично не трапилось, ну а подальший розвиток процесу – це ще і можливість розгортання власної паралельної інформкампанії.

То чому ж такий оперативний відступ до "Константинопільського редуту"?

До теми Дилема Порошенка: саджати чи не саджати

Мабуть, щось особисте. Небажання "демонструвати слабкість", або небажання, щоб тебе згадували поруч з Медведчуком.

Але для підкріплення претензій на лідерство в сегменті опозиції виглядає не дуже, адже навіть серед чинних опозиціонерів є ті, хто ні від кого нікуди не тікав.

Чи є Порошенко зрадником: дивіться відео