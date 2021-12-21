Саме тому нинішні заяви про "запланований раніше візит" виглядають не до кінця щирими.

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Духовність чекати не може

Так, дуже сильно знадобилося зараз зустрітися у Стамбулі з патріархом, справа не могла бути відкладена ні на день. Це нехай весь світ думає про путінські ультиматуми та погрози, духовність чекати не може!

Ну, а потім абсолютно випадково запланований відпочинок…

Ні, прихильники, звісно, сприймуть це саме у такому вигляді, ну, а для всіх інших міжнародні переміщення виглядатимуть саме як реакція на підозру.

І це дивує, бо насправді поки що смертельних наслідків для очільника ЄС не помітно.

Оперативний відступ

Нічого страшного від походу на допит з ним би автоматично не трапилось, ну а подальший розвиток процесу – це ще і можливість розгортання власної паралельної інформкампанії.

То чому ж такий оперативний відступ до "Константинопільського редуту"?

До теми Дилема Порошенка: саджати чи не саджати

Мабуть, щось особисте. Небажання "демонструвати слабкість", або небажання, щоб тебе згадували поруч з Медведчуком.

Але для підкріплення претензій на лідерство в сегменті опозиції виглядає не дуже, адже навіть серед чинних опозиціонерів є ті, хто ні від кого нікуди не тікав.

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