Саме тому нинішні заяви про "запланований раніше візит" виглядають не до кінця щирими.
Читайте також Порошенко бойкотує власний допит
Духовність чекати не може
Так, дуже сильно знадобилося зараз зустрітися у Стамбулі з патріархом, справа не могла бути відкладена ні на день. Це нехай весь світ думає про путінські ультиматуми та погрози, духовність чекати не може!
Ну, а потім абсолютно випадково запланований відпочинок…
Ні, прихильники, звісно, сприймуть це саме у такому вигляді, ну, а для всіх інших міжнародні переміщення виглядатимуть саме як реакція на підозру.
І це дивує, бо насправді поки що смертельних наслідків для очільника ЄС не помітно.
Оперативний відступ
Нічого страшного від походу на допит з ним би автоматично не трапилось, ну а подальший розвиток процесу – це ще і можливість розгортання власної паралельної інформкампанії.
То чому ж такий оперативний відступ до "Константинопільського редуту"?
До теми Дилема Порошенка: саджати чи не саджати
Мабуть, щось особисте. Небажання "демонструвати слабкість", або небажання, щоб тебе згадували поруч з Медведчуком.
Але для підкріплення претензій на лідерство в сегменті опозиції виглядає не дуже, адже навіть серед чинних опозиціонерів є ті, хто ні від кого нікуди не тікав.
Чи є Порошенко зрадником: дивіться відео